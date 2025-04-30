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Неконтактные лица: Москва не видит готовности Киева к реальным переговорам

Возможно ли возобновление прямого диалога России и Украины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Ни одна попытка России объявить перемирие не была поддержана Украиной, это говорит о том, что киевский режим делает ставку на войну. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В российском дипведомстве подчеркивают: у России отсутствует контакт с украинской стороной, за исключением взаимодействия по вопросам обменов. Тем не менее Москва готова к диалогу с Киевом без предварительных условий. В Верховной раде считают, что прологом для переговоров могут стать встречи на уровне парламентариев двух стран. О вероятности начала мирного процесса в 2025 году — в материале «Известий».

Киев саботирует переговоры с Россией

Россия готова к прямым переговорам с Украиной. После смены администрации в США диалог Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования этого конфликта сдвинулся с мертвой точки. Впрочем, это пока не означает, что мир может быть достигнут в ближайшее время. Ключевым препятствием остается позиция Киева, который пока не намерен восстанавливать диалог с Москвой и поддерживать ее инициативы.

— Ни одна попытка объявить перемирие не была на деле поддержана киевским режимом, который продолжал нарушать перемирие. И это говорит о том, что режим делает ставку на войну, — заявил в разговоре с «Известиями» замглавы МИД России Михаил Галузин. — Тем более что не снят и законодательный самозапрет киевского режима на переговоры с Россией.

Атака
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев

28 апреля Владимир Путин объявил трехдневное перемирие — с 8 по 11 мая. Ранее РФ инициировала пасхальное перемирие, действовавшее с 18 часов 19 апреля до полуночи 21-го. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российское предложение о перемирии — это начало прямых переговоров без предварительных условий. Однако в обоих случая Киев фактически отверг инициативы РФ, призывая к 30-дневному перемирию. В России заявили, что идти на такое долговременное прекращение огня без урегулирования всех нюансов невозможно.

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Как это скажется на процессе урегулирования конфликта и будет ли Киев его соблюдать

О нюансах в вопросе перемирия Владимир Путин говорил еще в середине марта. Не ясно, кто и как будет следить за соблюдением режима прекращения огня, а также попытается ли Украина воспользоваться паузой, чтобы восстановить силы и возобновить боевые действия. В МИД России подчеркивают, что не видят реальных сигналов со стороны Украины о готовности начать мирные переговоры.

— Нет никаких оснований говорить, что Украина готова каким-либо образом изменить свои действия «на земле». На сегодня мы этого не наблюдаем. Мы наблюдаем только шараханье в псевдомиротворческой риторике. Одними миротворческими заявлениями «сыт не будешь», мы не видим того, чтобы Украина как-то демонстрировала или подтверждала свой настрой на режим прекращения огня, — заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

ЛЭП
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В середине апреля истек 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной. В МИД РФ при этом сообщали, что Москва зафиксировала 144 удара по энергообъектам со стороны ВСУ.

Кроме того, украинские спецслужбы продолжают устраивать теракты в российском тылу. Так, последним громким случаем стало убийство 25 апреля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. К слову, секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко пообещал, что украинские спецслужбы продолжат совершать теракты на территории России даже после приостановки боевых действий.

На каком уровне возможен диалог РФ и Украины

Осенью 2022 года Владимир Зеленский издал указ, запрещающий Украине вести переговоры с Владимиром Путиным. Легитимность Зеленского как президента страны может вызывать вопросы (формально его полномочия истекли в мае прошлого года), в Кремле указывают: «В данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего, и первично — начать этот переговорный процесс».

— На сегодня с Украиной есть взаимодействие по тому, что касается обменов — это на уровне военных. И есть диалог на уровне омбудсменов. Никаких других официальных контактов, которые говорили бы о начале диалога, преддиалога, консультаций или переговоров о переговорах нет. Есть только попытки американцев выступать в роли модераторов процесса, — отметил Родион Мирошник.

Рада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Депутат Верховной рады, бывший член президентской партии «Слуга народа» Артем Дмитрук, вынужденно покинувший Украину в 2024 году, уверен, что единственный реальный способ достижения мира — прямые переговоры между сторонами конфликта. При этом он уверен, что предварительные контакты по вопросу мирного урегулирования могли бы сейчас проходить, например, на уровне депутатов парламента РФ и Украины.

— Что касается моей позиции как народного депутата Украины, я готов 24/7 участвовать в любых переговорных процессах, касающихся остановки боевых действий, дальнейшего мира, технического взаимодействия, взаимоотношений Украины и России. Сегодня — это запрос граждан Украины № 1, — отметил он в разговоре с «Известиями».

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Прямых переговоров между Россией и Украиной не было с конца марта 2022 года. Последняя встреча представителей стран состоялась в Стамбуле. Сейчас активными посредниками выступают государства Персидского залива, в частности, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Не исключено, что новая возможная встреча может состояться в одной из этих стран.

Переговоры
Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

— Вероятность возобновления таких переговоров в 2025 году остается высокой, по крайней мере потому, что на Киев оказывается серьезное давление со стороны Вашингтона и международного сообщества, требующих поиска дипломатического решения, — заявил «Известиям» аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. — Также у Киева начались серьезные проблемы на фронте, в первую очередь это нехватка людей. При этом важно помнить, что Зеленский создал правовой барьер, запретив себе на законодательном уровне участвовать в прямых переговорах с Россией, поэтому если переговоры и возобновятся, то в первую очередь на уровне технических групп и представителей МИД.

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Сейчас переговоры об урегулировании конфликта при посредничестве США заходят в тупик из-за большого числа имеющихся разногласий. Поэтому если бы Дональду Трампу удалось посадить за один стол российскую и украинскую делегации, это могло бы стать большим прорывом и его личным достижением, считает Тигран Мелоян.

Флаги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Односторонние или посреднические соглашения о прекращении огня до сих пор не смогли привести к значимой деэскалации, поэтому следует ждать, что американская сторона будет постепенно менять подходы, в частности отходить от стратегии челночной дипломатии к необходимости проведения прямых встреч. Российская сторона по этому вопросу идет на встречу Трампу, заявив, что Кремль готов к прямым переговорам и, что особенно важно, без каких-либо предварительных условий, тогда как Украина пока никак на это не отреагировала, — подчеркнул аналитик.

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Однако в США и многих странах Европы сохраняются силы, выступающие против урегулирования конфликта с учетом интересов России. Так, Франция и Великобритания не отказываются от идеи отправки своих военнослужащих на Украину. Россия же не раз заявляла, что выступает против этого, и подобный шаг лишь приведет к эскалации конфликта. Что касается Германии, будущий канцлер Фридрих Мерц допускает передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus, которые способны поразить цели в глубине российской территории. Кроме того, Еврокомиссия обещает продолжать обеспечивать Украину военной помощью. В этом году на эти цели ЕС готов выделить €23 млрд.

Ракета
Фото: TASS/Matthias Balk

На днях газета Le Monde сообщила, что главы парламентских комитетов семи стран Европы обратились к США с требованием ужесточить подход к России. Наконец, западные СМИ после встречи Трампа и Зеленского в Ватикане 26 апреля призвали не поддерживать американский мирный план, который, в частности, предусматривает признание Крыма в составе РФ со стороны США. Американское издание Politico пишет, что «план Трампа» может стоить Зеленскому президентства и дестабилизировать Украину. А британская газета Financial Times проводит мысль, что Киеву вообще нет смысла договариваться с Трампом, поскольку президент США «ищет предлог» выйти из переговоров по Украине.

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