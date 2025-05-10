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Песков указал на желание Киева избежать диалога с РФ по урегулированию конфликта

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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Киев пытается всеми способами избежать переговоров с РФ по урегулированию конфликта. Об этом 10 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент [РФ Владимир] Путин делает всё возможное, чтобы решить проблему, добиться урегулирования мирными и дипломатическими средствами. <…> Но они не готовы к немедленным переговорам», — заявил он в интервью телеканалу ABC News.

Песков также указал, что перед перемирием необходимо, чтобы союзники Украины прекратили поставлять ей оружие, потому что продолжение поставок может стать преимуществом Киева.

«Украина продолжит свою тотальную мобилизацию, перебрасывая новые войска на передовую. Украина использует этот период для подготовки новых военнослужащих и для того, чтобы дать отдых уже имеющимся», — сказал он.

Официальный представитель Кремля также указал, что Россия надеется, что посредничество США и американского лидера Дональда Трампа поможет РФ убедить киевский режим проявить немного большую гибкость и политическую мудрость. Кроме того, Песков высоко оценил отношения между лидерами РФ и США, указав, что Путин считает Трампа мудрым и смелым человеком.

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Песков 9 мая заявил, что предметное обсуждение 30-дневного перемирия между Россией и Украиной невозможно без учета нюансов. Кроме того, он отметил, что РФ приветствует усилия каждой из стран по урегулированию украинского конфликта.

Трамп 8 мая призвал РФ и Украину принять 30-дневное перемирие. По его словам, администрация США вместе с партнерами введет санкции, если данная инициатива не будет согласована. Он отметил, что надеется на соблюдение прекращения огня обеими сторонами.

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