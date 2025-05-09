Песков заявил о невозможности диалога по 30-дневному перемирию без учета нюансов

Предметное обсуждение 30-дневного перерыва между Россией и Украиной невозможно, если не учитывать нюансы. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, после выдвижения идеи о долгосрочном перемирии американским лидером Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин поддержал ее с оговоркой, что в данном вопросе присутствует большое количество нюансов.

«Вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом», — заявил Песков в беседе с ТАСС.

Кроме того, он отметил, что Россия приветствует усилия каждой из стран по урегулированию украинского конфликта.

Официальный представитель Кремля также обратил внимание на ситуацию с атаками боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне объявленного Путиным трехдневного перемирия. По его словам, российские военнослужащие анализируют этот вопрос.

«Анализируют ситуацию наши военные», — заявил Песков.

Также он уточнил, что атака ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов на белгородскую администрацию показывает то, как Украина соблюдает объявленное перемирие.

Американский лидер 8 мая призвал Россию и Украину принять 30-дневное перемирие. По его словам, администрация Соединенных Штатов вместе с партнерами введет санкции, если данная инициатива не будет согласована. Он отметил, что надеется на соблюдение прекращения огня обеими сторонами.