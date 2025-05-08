Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине

Администрация Соединенных Штатов вместе с партнерами введут санкции, если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня. Об этом 8 мая сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Если режим прекращения огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — говорится в сообщении Трампа в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что надеется на соблюдение прекращения огня обеими сторонами. По его словам, американская сторона выступает за перемирие и ведет переговоры с Москвой и Киевом по этому вопросу.

Трамп уточнил, что данная инициатива сможет привести РФ и Украину к полному урегулированию конфликта и мирному соглашению. Американский лидер добавил, что это можно сделать «очень быстро».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в этот же день сообщил о том, что США будут продолжать работать над сближением позиций Москвы и Киева в вопросе урегулирования украинского конфликта. По его словам, американская сторона будет работать над этим до тех пор, пока не поймет, что прогресс невозможен.