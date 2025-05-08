Вэнс заявил о продолжении работы США по урегулированию украинского конфликта

США будут продолжать работать над сближением позиций Москвы и Киева в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом 8 мая сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Нам нужно сблизить стороны, чтобы добиться долгосрочного мира. Пока что мы этого еще не добились, мы продолжим работать над этим», — заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, американская сторона будет работать над этим до тех пор, пока не поймет, что прогресс невозможен. Он добавил, что при плохом раскладе США выйдут из процесса урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, Вэнс отметил, что выдвижение Москвой и Киевом конкретных предложений для решения вопроса является прорывом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день, комментируя слова вице-президента США о том, что Россия хочет слишком многого в переговорном процессе, заявил, что в рамках переговоров по Украине должны учитываться интересы России, а для урегулирования конфликта необходимо решить первопричины, из-за которых он возник.