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Песков указал на важность учета интересов России на переговорах по Украине

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В рамках переговоров по Украине должны учитываться интересы России, а для урегулирования конфликта необходимо решить первопричины, из-за которых он возник. Об этом 8 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Россия хочет слишком многого в переговорном процессе.

«Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были соблюдены. Мы хотим, чтобы были решены первоначальные причины специальной военной операции. Важно позаботиться о первоначальных причинах спецоперации, потому что они тесно связаны с нашими национальными интересами», — заявил официальный представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что диалог России и США продолжается и у Москвы есть возможность донести свою позицию по Украине до Вашингтона.

США и Европа не могут договориться по поводу Украины. Что пишут СМИ

6 мая представитель Госдепартамента Тэмми Брюс отметила, что США пока не получали новых предложений по урегулированию украинского конфликта. Брюс сказала, что на данном этапе переговоры отличаются переменчивостью. Представитель Госдепа также заявила, что, невзирая на нестабильность, наблюдаемую при переговорных процессах, работа над урегулированием постоянно продолжается.

Песков тогда же подчеркнул, что атаки Вооруженных сил Украины на российские территории свидетельствуют о позиции Киева, ориентированной на продолжение конфликта. Он напомнил, что инициатива президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии на праздничные дни с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая актуальна.

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