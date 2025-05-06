В Кремле указали на желание Украины продолжать конфликт

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории свидетельствуют о позиции Киева, ориентированной на продолжение конфликта. Об этом 6 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию. Позиция эта ориентирована на продолжение <конфликта>», — заявил он на брифинге.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что, несмотря на продолжающиеся атаки ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры, российские военные «делают славную работу». Кроме того, он отметил работу систем противоракетной и противовоздушной оборон.

Он напомнил, что инициатива президента России Владимира Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. По его словам, соответствующие указания уже даны верховным главнокомандующим.

«Здесь я хочу вам напомнить нашу позицию: огонь будет прекращен, но в случае если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Москва до сих пор не получала от Киева заявлений о готовности присоединиться к праздничному перемирию.

28 апреля Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Уточнялось, что российская сторона обеспечит со своей стороны прекращение огня 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что, объявляя перемирие в дни празднования 80-летия Победы, Россия посылает важный сигнал другим государствам.

Президент США Дональд Трамп 5 мая высоко оценил решение российского лидера объявить трехдневное перемирие. Он назвал это значительным шагом, учитывая первые условия при начале работы над разрешением украинского кризиса.