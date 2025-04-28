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Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Об этом 28 апреля сообщили в Кремле.

«По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие», — говорится в официальном Telegram-канале Кремля.

В указанный период военнослужащие РФ перестанут проводить все боевые действия. В Кремле уточнили, что, по мнению России, украинской стороне необходимо последовать этому же примеру. Если же противник нарушит перемирие, то тогда Вооруженные силы (ВС) РФ «дадут адекватный и эффективный ответ».

В Кремле также отметили, что Россия вновь демонстрирует свое стремление к осуществлению мирных переговоров без предварительных условий, связанных с устранением изначальных причин украинского кризиса. Страна также готова к конструктивному сотрудничеству с международными партнерами.

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Ранее, 27 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль официально объявит список всех зарубежных лидеров, которые приедут в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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