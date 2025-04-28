Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Об этом 28 апреля сообщили в Кремле.
«По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие», — говорится в официальном Telegram-канале Кремля.
В указанный период военнослужащие РФ перестанут проводить все боевые действия. В Кремле уточнили, что, по мнению России, украинской стороне необходимо последовать этому же примеру. Если же противник нарушит перемирие, то тогда Вооруженные силы (ВС) РФ «дадут адекватный и эффективный ответ».
В Кремле также отметили, что Россия вновь демонстрирует свое стремление к осуществлению мирных переговоров без предварительных условий, связанных с устранением изначальных причин украинского кризиса. Страна также готова к конструктивному сотрудничеству с международными партнерами.
Ранее, 27 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль официально объявит список всех зарубежных лидеров, которые приедут в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.