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В Кремле пообещали сообщить обо всех планирующих приехать на 9 Мая зарубежных лидерах

Песков: Кремль сообщит список зарубежных гостей на 9 Мая в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Кремль официально объявит список всех зарубежных лидеров, которые приедут в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости».

«Мы сообщим состав всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 Мая», — заявил Песков.

Участие в параде Победы в Москве 9 мая уже подтвердил ряд иностранных лидеров. Так, в праздничных мероприятиях примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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Ранее, 17 апреля, президент Республики Сербской, энтитета Боснии и Герцеговины (БиГ), Милорад Додик сообщил, что не опасается возможных санкций со стороны Евросоюза (ЕС) в связи с предстоящим визитом в Москву на 9 Мая по приглашению президента России Владимира Путина. Додик подчеркнул, что визит включает встречу с «одним из важнейших мировых лидеров», и добавил, что приглашение на празднование 80-летия Победы считает «большой честью».

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