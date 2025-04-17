Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая

Президент Республики Сербской, энтитета Боснии и Герцеговины (БиГ), Милорад Додик сообщил, что не опасается возможных санкций со стороны Евросоюза (ЕС) в связи с предстоящим визитом в Москву на 9 Мая по приглашению президента России Владимира Путина.

«Я хочу быть там в это время и поеду», — заявил Додик в интервью «Радио и телевидению Республики Сербской» (РТРС).

Он подчеркнул, что визит включает встречу с «одним из важнейших мировых лидеров», и добавил, что приглашение на празднование 80-летия Победы считает «большой честью».

По словам Додика, важно сохранять память о датах, связанных с антифашистской борьбой в Европе в годы Второй мировой войны. Он отметил, что это необходимо «ради будущего континента».

14 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предупредила европейских чиновников, что если они посетят Россию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, то столкнутся с последствиями.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее заявление жестким и неправильным, а также отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.