Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о недоговороспособности Киева в переговорах по Украине
Мир
Захарова обвинила администрацию Байдена в использовании Украины
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
В минобороны Пакистана предостерегли Индию от вторжения в воздушное пространство
Спорт
Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с фигуристами
Общество
Путин продлил до 10 сентября срок утверждения иностранцами своего положения в РФ
Армия
Российские военные освободили Каменку в Харьковской области
Мир
Премьер-министр Армении исключил разрыв отношений с Россией
Мир
В Белом доме отметили оптимизм Трампа в вопросе урегулирования на Украине
Политика
Премьеры России и Белоруссии обсудили интеграционное взаимодействие в СГ
Общество
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
Общество
Сотрудники МЧС России спасли пятерых человек при пожаре на юге Москвы
Мир
Захарова обвинила Запад в принижении роли СССР в победе во Второй мировой войне
Политика
В Госдуме допустили поиск Украиной повода для отказа от перемирия
Армия
Экипажи Су-25 поразили живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»
Спорт
Главный тренер «Питтсбурга» российского форварда Евгения Малкина покинул свой пост
Общество
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян
Сюжет:

В МИДе объяснили объявление Россией перемирия в дни 80-летия Победы

Посол по особым поручениям МИД Мирошник: РФ перемирием дает важный сигнал
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Объявляя перемирие в дни празднования 80-летия Победы, Россия посылает важный сигнал другим государствам. Об этом посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в понедельник, 28 апреля.

По словам дипломата, Москва демонстрирует конструктивный подход к решению кризиса и при этом указывает на недоговороспособность Киева.

«Мы прекрасно понимаем, что наш противник — это интерфейс, который зависит от внешнего снабжения и поддержки. Договороспособность и умение исполнять взятые на себя обязательства — на сегодняшний день очень важный фактор, который демонстрирует Россия такого рода действиями. Таким образом мы показываем остальным странам, кого нужно дожимать по вопросам принуждения к миру и от кого зависит продолжение кровопролития», — пояснил Мирошник в беседе с «Абзацем».

Державы, которые не стали активными сторонами конфликта, непременно отметят мирные инициативы Москвы, добавил дипломат. По словам Мирошника, именно такие решения лягут в основу урегулирования конфликта.

При этом российская сторона не исключает, что ВСУ попытаются сорвать перемирие на 9 Мая, устроив кровавую провокацию и обвинив ВС РФ.

«Я не взялся бы гарантировать, что Украина не предпримет провокационные действия на своей территории, в приграничье, на территориях третьих государств... Получив кровавую картинку, они смогут транслировать ее на Запад. Учитывая, что это может происходить на их территории, это практически невозможно проверить, а значит, Киев может напропалую врать», — подытожил спикер.

Память Победы: как воевали деды и отцы известных россиян
Герои Великой Отечественной войны смогли воспитать новых победителей

В этот же день президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, передает ИА Регнум. Кроме того, в Кремле уточнили, что украинской стороне необходимо последовать этому же примеру, пишет РИАМО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемирие к 80-летию Победы является проявлением доброй воли России, сообщается на сайте kp.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025