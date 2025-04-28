Объявляя перемирие в дни празднования 80-летия Победы, Россия посылает важный сигнал другим государствам. Об этом посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в понедельник, 28 апреля.

По словам дипломата, Москва демонстрирует конструктивный подход к решению кризиса и при этом указывает на недоговороспособность Киева.

«Мы прекрасно понимаем, что наш противник — это интерфейс, который зависит от внешнего снабжения и поддержки. Договороспособность и умение исполнять взятые на себя обязательства — на сегодняшний день очень важный фактор, который демонстрирует Россия такого рода действиями. Таким образом мы показываем остальным странам, кого нужно дожимать по вопросам принуждения к миру и от кого зависит продолжение кровопролития», — пояснил Мирошник в беседе с «Абзацем».

Державы, которые не стали активными сторонами конфликта, непременно отметят мирные инициативы Москвы, добавил дипломат. По словам Мирошника, именно такие решения лягут в основу урегулирования конфликта.

При этом российская сторона не исключает, что ВСУ попытаются сорвать перемирие на 9 Мая, устроив кровавую провокацию и обвинив ВС РФ.

«Я не взялся бы гарантировать, что Украина не предпримет провокационные действия на своей территории, в приграничье, на территориях третьих государств... Получив кровавую картинку, они смогут транслировать ее на Запад. Учитывая, что это может происходить на их территории, это практически невозможно проверить, а значит, Киев может напропалую врать», — подытожил спикер.

В этот же день президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, передает ИА Регнум. Кроме того, в Кремле уточнили, что украинской стороне необходимо последовать этому же примеру, пишет РИАМО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемирие к 80-летию Победы является проявлением доброй воли России, сообщается на сайте kp.ru.