Реклама
Прямой эфир
Мир
В зоне СВО ликвидировали воевавшего за ВСУ сына финского политика
Мир
США и Израиль нанесли удары по Ходейде в Йемене
Мир
Президенты РФ и Монголии проведут двустороннюю встречу
Мир
СБУ сообщила о задержании обложившего подчиненных данью комбата ВСУ
Армия
Средства ПВО уничтожили девять дронов над Курской и Белгородской областями
Общество
В московском метро прошла акция «Синий платочек Победы»
Мир
В минздраве хуситов сообщили о ранении свыше 20 человек при ударах по Эль-Ходейде
Мир
Сторонники ПЦУ отобрали два храма канонической УПЦ на западе Украины
Мир
Эрдоган обсудил по телефону с Трампом Украину, Иран и сектор Газа
Общество
Суд приговорил блогера Голдырева к шести годам колонии за изнасилование
Общество
Руководителем ГСУ СК по Подмосковью назначили Ярослава Яковлева
Мир
СМИ сообщили о привлечении украинских мигрантов на лесоповалы в Финляндии
Общество
Замглавы ФТС согласилась дать показания только после предъявления доказательств
Мир
Премьер-министр Мьянмы приедет в РФ и примет участие в параде Победы
Мир
Число погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР возросло до 10
Мир
Пи Дидди прибыл в суд для отбора присяжных по делу о торговле людьми
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге
Сюжет:

Трамп высоко оценил решение РФ объявить трехдневное перемирие на Украине

0
EN
Фото: REUTERS/Leah Millis
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 5 мая, высоко оценил решение России объявить трехдневное перемирие в рамках спецоперации на Украине.

Он отметил, что это значительный шаг, особенно если учесть начальные условия, в которых начиналась работа над разрешением украинского кризиса.

«Как вы знаете, президент [России Владимир] Путин только что объявил о трехдневном прекращении огня, что звучит не так уж много. Но это очень много, если вы знаете, с чего мы начали», — сообщил журналистам американский лидер на площадке Белого дома.

По словам Трампа, Москва и Киев нацелены добиться урегулирования продолжающегося конфликта.

В двух руках: встреча Путина и Уиткоффа позволила сблизить позиции РФ и США
Российский лидер и спецпосланник Трампа обсудили возможность прямых переговоров Москвы и Киева

Трамп заявил 29 апреля, что с Путиным иметь дело легче, чем с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он уточнил, что пытается завершить конфликт, однако Украина хочет больше вооружений и гарантий безопасности от США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь Марко Рубио в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025