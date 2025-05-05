Трамп высоко оценил решение РФ объявить трехдневное перемирие на Украине

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 5 мая, высоко оценил решение России объявить трехдневное перемирие в рамках спецоперации на Украине.

Он отметил, что это значительный шаг, особенно если учесть начальные условия, в которых начиналась работа над разрешением украинского кризиса.

«Как вы знаете, президент [России Владимир] Путин только что объявил о трехдневном прекращении огня, что звучит не так уж много. Но это очень много, если вы знаете, с чего мы начали», — сообщил журналистам американский лидер на площадке Белого дома.

По словам Трампа, Москва и Киев нацелены добиться урегулирования продолжающегося конфликта.

Трамп заявил 29 апреля, что с Путиным иметь дело легче, чем с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он уточнил, что пытается завершить конфликт, однако Украина хочет больше вооружений и гарантий безопасности от США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь Марко Рубио в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.