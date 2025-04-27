Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поздравил отличившихся при освобождении Курской области военных ВС РФ
Политика
Лавров отправил лично Рубио и в ООН перечень атак ВСУ по энергообъектам РФ
Армия
ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и инфраструктуре аэродромов ВСУ
Мир
Госсекретарь США заявил о необходимости гарантий при мирной сделке по Украине
Армия
Расчет дрона группировки «Запад» уничтожил гаубицу ВСУ в Харьковской области
Мир
В США сообщили о неуверенности шефа Пентагона на фоне скандала с утечками данных
Политика
В Кремле пообещали сообщить обо всех планирующих приехать на 9 Мая зарубежных лидерах
Мир
Число жертв взрыва в иранском портовом городе Бендер-Аббас выросло до 40
Общество
Обвиняемого в убийстве генерала Москалика отправили в СИЗО
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Мир
СМИ сообщили о рассмотрении США вариантов возобновления диалога с КНДР
Мир
Лавров указал на интерес США в совместном ведении бизнеса с Россией
Общество
Авиация МЧС России привлечена к тушению природных пожаров в Забайкалье
Мир
Уолтц отметил решительный настрой Трампа на заключение сделки с Украиной по ресурсам
Общество
Народный артист РФ Гафаров умер в Уфе на 78-м году жизни
Мир
В Иране объявили 28 апреля днем траура в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
Общество
В Балашихе люди принесли цветы к месту гибели генерала Москалика
Сюжет:

Лавров отметил верное направление в переговорах с США по миру на Украине

0
EN
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Об этом 27 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной по ситуации на Украине. Есть ряд признаков того, что мы движемся в верном направлении», — заявил он в интервью телекомпании CBS News.

Глава МИД РФ назвал президента США Дональда Трампа единственным лидером на Земле, который осознает необходимость устранения коренных причин конфликта. По его словам, американский президент также назвал ошибкой администрации экс-главы государства Джо Байдена попытку втянуть Украину в НАТО.

Лавров напомнил, что госсекретарь США Марко Рубио в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта. Министр уточнил, что одной из первопричин является НАТО и создание прямых военных угроз для РФ у госграниц.

«А другая [первопричина] — права национальных меньшинств на Украине. Всё русское: СМИ, образование, культура — всё было запрещено на Украине на законодательном уровне. Чтобы выйти из этого кризиса, нельзя просто забыть о правах человека», — подчеркнул глава российского МИДа.

В двух руках: встреча Путина и Уиткоффа позволила сблизить позиции РФ и США
Российский лидер и спецпосланник Трампа обсудили возможность прямых переговоров Москвы и Киева

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 апреля заявил, что позиции РФ и США по украинскому конфликту во многом совпадают. В том числе он подчеркнул, что Вашингтон и Москва не могут раскрывать все подробности урегулирования.

В свою очередь, Трамп 25 апреля заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть понимание, что Крым останется в составе России. Также, по словам американского лидера, Украина вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО, и в целом «стремление страны в альянс и привело к началу конфликта», подчеркнул он.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025