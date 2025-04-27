Лавров отметил верное направление в переговорах с США по миру на Украине

Переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Об этом 27 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной по ситуации на Украине. Есть ряд признаков того, что мы движемся в верном направлении», — заявил он в интервью телекомпании CBS News.

Глава МИД РФ назвал президента США Дональда Трампа единственным лидером на Земле, который осознает необходимость устранения коренных причин конфликта. По его словам, американский президент также назвал ошибкой администрации экс-главы государства Джо Байдена попытку втянуть Украину в НАТО.

Лавров напомнил, что госсекретарь США Марко Рубио в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта. Министр уточнил, что одной из первопричин является НАТО и создание прямых военных угроз для РФ у госграниц.

«А другая [первопричина] — права национальных меньшинств на Украине. Всё русское: СМИ, образование, культура — всё было запрещено на Украине на законодательном уровне. Чтобы выйти из этого кризиса, нельзя просто забыть о правах человека», — подчеркнул глава российского МИДа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 апреля заявил, что позиции РФ и США по украинскому конфликту во многом совпадают. В том числе он подчеркнул, что Вашингтон и Москва не могут раскрывать все подробности урегулирования.

В свою очередь, Трамп 25 апреля заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть понимание, что Крым останется в составе России. Также, по словам американского лидера, Украина вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО, и в целом «стремление страны в альянс и привело к началу конфликта», подчеркнул он.