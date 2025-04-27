Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп, заявивший о понимании украинским лидером Владимиром Зеленским вопроса о принадлежности Крыма России, не может раскрывать всех подробностей урегулирования конфликта, как и российская сторона. Однако позиции Москвы и Вашингтона во многом совпадают, заявил 27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Работа продолжается, и она не может вестись в публичном формате, она может вестись только в дискретном формате. Однако у Трампа действительно есть много элементов, которые совпадают с нашей позицией», — приведен его ответ в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

26 апреля Трамп раскритиковал статью газеты The New York Times с предложением вернуть Украине утраченные территории. Он отметил, что независимо от того, какая сделка между РФ и Украиной будет заключена, «даже если это будет самая большая сделка из когда-либо заключенных», издание будет говорить о ней плохо. Также он назвал газету бездарной.

Тогда же в правительстве Италии сообщили, что премьер-министр страны Джорджа Мелони и Зеленский после проведенной встречи выразили поддержку усилиям американского лидера по урегулированию украинского конфликта. Мелони подчеркнула критическую важность немедленного и безусловного прекращения огня.

Трамп 25 апреля заявил, что у Зеленского есть понимание, что Крым останется в составе России. Также, по словам американского лидера, Украина вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО и в целом «стремление страны в альянс и привело к началу конфликта», подчеркнул он.