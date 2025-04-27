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Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью газеты The New York Times с предложением вернуть Украине утраченные территории. Соответствующий пост американский лидер разместил 26 апреля на странице в соцсети Truth Social.

Трамп написал, что независимо от того, какая сделка между РФ и Украиной будет заключена, «даже если это будет самая большая сделка из когда-либо заключенных», издание будет говорить о ней плохо. Также он назвал газету бездарной.

«Лиддл Питер Бейкер, очень предвзятый и бездарный автор The [New York] Times, последовал требованиям своего редактора и написал, что Украина должна вернуть территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые просьбы», — заявил Трамп.

Кроме того, он указал на виновность бывших президентов США Барака Обамы и Джо Байдена в начале украинского конфликта. При этом, по словам Трампа, Обама сделал возможным получение Россией полуострова «без единого выстрела», добавили в «Газете.Ru».

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Трамп 25 апреля заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть понимание, что Крым останется в составе России. Также, по словам американского лидера, Украина вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО и в целом «стремление Украины в альянс и привело к началу конфликта на Украине», подчеркнул он.

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