Мыслят деструктивно: Европа и Украина срывают новый план Трампа

Брюссель и Киев пытаются сорвать план американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, считают эксперты. США возмущены отказом Зеленского признать новые территориальные реалии и Крым в составе РФ, поэтому американцы и решили не отправлять на переговоры в Лондон делегацию на высоком уровне. Вслед за ними, из-за разногласий, уровень участия снизили Франция, Великобритания и ФРГ. Мирный план Трампа, который стороны собирались обсудить 23 апреля, предполагает признание Крыма и де-факто четырех регионов в составе РФ. При этом, как сообщают СМИ, Париж и Лондон готовы признать потерю Киевом части территории. В России тем временем ожидают четвертого визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Выйдет ли Вашингтон из переговоров по Украине в случае краха этого плана — в материале «Известий».

Украина и Европа не согласны с планом США

Многообещающая встреча в Лондоне, посвященная урегулированию украинского конфликта, обернулась дипломатическим фиаско. Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в британскую столицу на фоне заявлений Владимира Зеленского о категорическом отказе признавать Крым российским. Вслед за американцами уровень участия снизили Франция, Германия и Великобритания, превратив переговоры в технические консультации экспертов. Причина — неприятие Киевом и европейскими столицами «последнего» плана Дональда Трампа, который, по мнению Белого дома, мог бы стать основой для завершения конфликта.

Американских дипломатов возмутила не только позиция Украины по Крыму, но и ее стремление отложить обсуждение территориальных вопросов, сосредоточившись на «полном прекращении огня», пишут американские СМИ. Источники отмечают, что Вашингтон настаивает на одновременном решении всех проблем — от статуса потерянных территорий до гарантий безопасности. Однако Киев, как сообщает Axios, готов обсуждать лишь 30-дневное перемирие, игнорируя остальные пункты предложений Трампа. Понижение американцами переговорного уровня с министров до экспертов на саммите в Лондоне — это свидетельство того, что коалиция отвергла план Трампа до начала саммита и готовит свой, считает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

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— Для европейских лидеров Украина выступает защитным барьером, от которого они не могут отказаться по ряду внутриполитических причин и намерены поддерживать ее до тех пор, пока не падет военно-политический режим в Киеве. Для Украины в свою очередь важно втянуть войска Великобритании и Франции в прямой конфликт с Россией и попробовать все отыграть назад, однако в Киеве отсутствует понимание самого главного: через несколько месяцев ему может быть предложена сделка с худшими условиями, чем есть сейчас, — заявил эксперт «Известиям».

Согласно документам, попавшим в распоряжение The Telegraph, план США включает семь ключевых пунктов. Первые два предполагают немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Москвой и Киевом — эти условия Зеленский, по данным источников, уже принял. Однако третий пункт, требующий от Украины отказа от вступления в НАТО (при сохранении возможности интеграции в ЕС), вызывает резкое неприятие на Банковой.

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Четвертый пункт — де-юре признание Крыма российским — стал камнем преткновения. Пятый и шестой пункты предполагают заморозку линии фронта с передачей Запорожской АЭС под контроль США и доступ американских компаний к украинским природным ресурсам. Наконец, седьмой пункт открывает путь к отмене санкций против России и энергетическому сотрудничеству Москвы и Вашингтона. Впрочем, Евросоюз отказывается снимать санкции с России, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

Владимир Зеленский настаивает, что переговоры с Москвой возможны только после полного прекращения огня, а членство в НАТО — «неприкосновенное право Украины». «Крым — наша территория. Этого не будет», — заявил он, комментируя предложения Трампа. Украинские официальные лица сказали, что они готовы пойти на уступки касательно некоторых идей, высказанных Трампом и его командой, пишет Financial Times. Однако детали этих уступок остаются тайной.

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По данным The Telegraph, Киев скептически оценивает шансы на реализацию плана: даже если Россия согласится отдать два небольших участка в Херсонской области, Украина не признает потерю значительной части территории без гарантий безопасности от США.

Всё это похоже на раздел страны на зоны влияния, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Европа, в свою очередь, оказалась в ловушке между принципами и прагматизмом. Франция и Великобритания, по-видимому, готовы признать потерю Киевом части территорий в обмен на «надежные гарантии безопасности». Однако публичная поддержка такого сценария грозит расколом в ЕС и НАТО. Европейским членам блока придется выбирать между своими принципами и желанием не испортить отношения с Трампом, пишут западные СМИ.

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Несмотря на срыв встречи в Лондоне, Стив Уиткофф отправится в Москву для четвертого раунда переговоров с Владимиром Путиным. «Уиткофф и Трамп считают, что переговоры по Украине продвигаются в верном направлении», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Между Россией и США установлен устойчивый канал дипломатической связи — это можно уже с уверенностью констатировать, отметил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

— Представители наших стран встречаются регулярно, и, кстати, происходит это обычно прежде, чем американцы садятся за стол переговоров с европейцами или украинцами — как будто заранее согласовывают позиции. Правда, стоит отметить, что пока дальше пасхального перемирия — гуманитарной акции, объявленной в одностороннем порядке Россией, — дело так и не продвинулось. Киевскому режиму выгодно, чтобы конфликт длился вечно, поэтому будут врать и изворачиваться до последнего, если только американцы не прижмут их к стенке и не заставят, наконец, подписать хоть какие-то документы, — заявил «Известиям» депутат.

Как срыв переговоров отразится на урегулировании

Отказ Киева и Европы принять план Трампа ставит под вопрос будущее переговорного процесса. Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже заявил, что Вашингтон «оставит посреднические усилия», если стороны не согласятся на предложенные условия. «Мы выдвинули предельно четкое предложение. Пришло время либо сказать «да», либо Соединенным Штатам уйти из этого процесса», — сказал он.

Однако угрозы Вэнса — скорее демонстрация «эмоциональной усталости», чем смена стратегии, считает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев.

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— США в ближайшее время не выйдут из переговорного процесса по двум причинам. Во-первых, на других международных направлениях — по Гренландии, сектору Газа, торговой войне с Китаем — какого-то прогресса нет, и потребуются какие-то явные успехи хотя бы по Украине. С учетом того, что Киев сильно зависит от американской помощи, он более предрасположен к уступкам — по сравнению с Данией, движением ХАМАС или Китаем. Во-вторых, никто не отменял стратегического разворота внешней политики США в Азиатско-Тихоокеанский регион — для этого нужно перенаправить ресурсы из других регионов, в том числе из Европы. Это станет возможным после разрешения украинского конфликта, — заявил «Известиям» Иван Лошкарев.

«Последнее» предложение по урегулированию — это очень элегантный способ выхода из конфликта как главного «интересанта». Заодно возможность «пнуть» предыдущую администрацию, которая этот конфликт усугубила, сказал «Известиям» доцент Департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк.

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Признание Крыма российским может спровоцировать кризис в НАТО, где страны Восточной Европы, включая Польшу, выступают против любых уступок Москве. «Польша поддержит страны НАТО, желающие направить войска на Украину, но сама этого делать не будет», — заявил накануне глава МИД республики. В то же время Париж и Берлин, как пишет The Wall Street Journal, готовы к компромиссам, требуя лишь «повышения цены» для России.

— Украинцы срывают план Трампа. Команда Зеленского дала понять, что не принимает план (через сливы в прессе) и что готова публично повторить «подвиг» Зеленского в Белом доме, но на этот раз уже в Лондоне. Отсюда отказ США от высокого представительства на этой встрече. Европейцы же не были готовы к публичному провалу, — добавил Михаил Миронюк.

В Кремле не считают угрозы Вашингтона о выходе из переговорного процесса ультиматумом. «Москва приветствует посреднические усилия США», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что переговоры требуют времени. Четвертый визит Стива Уиткоффа в Россию, который планируется в ближайшие дни, может стать поворотным моментом. Сейчас американская сторона явно больше открыта к диалогу именно с РФ, так как в отличие от других сторон конфликта российские представители придерживаются конструктивного и прагматичного подхода.