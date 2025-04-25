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Трамп заявил о понимании Зеленским того, что Крым останется в составе России

Трамп: конфликт на Украине начался из-за стремления Киева вступить в НАТО
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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По итогам урегулирования конфликта Крым останется в составе России, и президент Украины Владимир Зеленский это понимает. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Крым останется в составе России. И Зеленский это понимает, и все понимают, что он [Крым] был с ними долгое время», — заявил Трамп в интервью журналу Time, опубликованном 25 апреля.

Также по словам американского лидера, Украина вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО и в целом «стремление Украины в альянс и привело к началу конфликта на Украине».

«Я не думаю, что они [Украина] когда-нибудь смогут вступить в НАТО. Я думаю, что это было причиной начала [конфликта], когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы об этом не говорили, было бы гораздо больше шансов, что это бы не началось», — заявил Трамп в интервью журналу Time.

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23 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил, что США испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией, договоренности с которой практически достигнуты. Кроме того, по его словам, заявление Зеленского про отказ признать Крым территорией РФ мешает мирному урегулированию конфликта.

24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддержали заявление Трампа о том, что Украина утратила Крым много лет назад.

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