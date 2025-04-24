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В Кремле согласились с заявлением Трампа о Крыме

Песков: слова Трампа о принадлежности Крыма соответствуют позиции РФ
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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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В Кремле поддержали заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина утратила Крым много лет назад. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно», — сказал он на брифинге.

Что касается высказывания Трампа о нежелании президента Украины Владимира Зеленского признать Крым частью России, Песков подчеркнул, что для Киева полуостров уже потерян. Этот вопрос не подлежит обсуждению.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия высоко ценит посреднические усилия Соединенных Штатов в разрешении конфликта на Украине и сама стремится к установлению мира.

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23 апреля сообщалось, что США возмущены отказом Украины признать Крым российской территорией. Уточнялось, что представители американской делегации отменили свой визит в Лондон на очередной этап переговоров по урегулированию украинского кризиса на фоне «гнева в Вашингтоне» из-за нежелания Киева согласиться на официальное признание Крыма частью РФ.

Тогда же, 23 апреля, американский лидер Дональд Трамп заявил, что США испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией, договоренности с которой практически достигнуты. Кроме того, по его словам, заявление Зеленского про отказ признать Крым территорией РФ мешает мирному урегулированию конфликта.

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