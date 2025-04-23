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WP указала на возмущение США отказом Украины признать Крым российским

WP: США возмущены из-за отказа Украины признать Крым российским
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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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США возмущены отказом Украины признать Крым российской территорией. Об этом 23 апреля сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

По данным издания, представители американской делегации отменили свой визит в Лондон на очередной этап переговоров по урегулированию украинского кризиса на фоне «гнева в Вашингтоне» из-за нежелания Киева согласиться на официальное признание Крыма частью РФ.

Кроме того, источник газеты указал, что Соединенные Штаты недовольны тем, что украинские власти в первую очередь хотят обговорить вопрос полного прекращения огня, а «всё остальное — позже».

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Накануне газета The New York Times писала, что госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон в среду, 23 апреля, после высказываний о Крыме от президента Украины Владимира Зеленского. По информации издания, Вашингтон на предстоящей встрече планировал предложить Киеву признать Крым российской территорией, что не устроило украинского лидера, который заявил прессе о нежелании вести подобные разговоры.

23 апреля сообщалось, что министры иностранных дел Франции и Германии тоже отложили встречу в Лондоне после отмены визита Рубио.

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