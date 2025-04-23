Sky News сообщил об отмене встречи глав МИД в Лондоне по Украине

Министры иностранных дел Франции и Германии отложили встречу в Лондоне в среду, 23 апреля, для переговоров по Украине. Об этом 23 апреля сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио должен был приехать в Лондон для встречи с главами МИД, однако его визит был отменен.

«После этого Париж и Берлин, похоже, также приостановили поездки своих министров», — указано в публикации.

По данным издания, вместо этого обсуждения состоятся переговоры между высокопоставленными чиновниками Великобритании, США, Франции, Германии и Украины.

Также глава украинского МИДа Андрей Сибига встретится в Лондоне с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми, подчеркивает Sky News.

Накануне сообщалось, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, возможно, будет представлен в Лондоне 23 апреля. В пункты плана входят прекращение огня, прямые переговоры между Москвой и Киевом и отказ украинской стороны от членства в НАТО.

В тот же день, 22 апреля, газета The New York Times писала, что Рубио отменил свою поездку в Лондон после высказываний о Крыме президента Украины Владимира Зеленского. По информации издания, Вашингтон на предстоящей встрече планировал предложить Киеву признать Крым российской территорией. Это не устроило Зеленского, который заявил прессе о нежелании вести подобные разговоры.