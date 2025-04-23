NYT узнала об отмене поездки Рубио в Лондон после слов Зеленского о Крыме
Глава Госдепа США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон в рамках очередного этапа по урегулированию украинского кризиса после высказываний о Крыме президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 22 апреля сообщила The New York Times.
По информации издания, на предстоящей встрече переговорных групп, которая ожидается днем 23 апреля, Вашингтон планировал для скорейшего завершения конфликта предложить Киеву признать Крым российской территорией. Предполагалось, что принятие этого решения стало бы гарантией по прекращению огня по инфраструктуре Украины.
Данный дипломатический ход не устроил Зеленского, который накануне мирных обсуждений заявил прессе о нежелании вести подобные разговоры.
Переговоры между Россией и Украиной, проводимые при поддержке Белого дома, стали утомлять президента США Дональда Трампа, который многократно планировал оставить трудный процесс урегулирования без внимания, чтобы заняться иными внешнеполитическими делами, отмечается в газете.
Возможный план американского лидера по урегулированию украинского конфликта был представлен 22 апреля газетой The Telegraph со ссылкой на источники. Документ состоит из семи пунктов. Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс, комментируя ситуацию, складывающуюся вокруг переговоров, заявил, что Белый дом заинтересован в скорейшем подписании мира, отметив, что Вашингтон будет следить за исходом встречи в Лондоне.