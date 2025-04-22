Проверка с боем: Киев продолжает срывать попытки урегулирования

Пасхальное перемирие между Россией и Украиной завершилось 21 апреля, и стороны не договорились о его продлении. ВСУ успели нарушить режим прекращения огня почти 5 тыс. раз. Тем временем Вашингтон хочет, чтобы Киев пошел на уступки, среди которых и отказ от членства в НАТО. В США также рассматривают вариант с признанием Крыма российским. На этой неделе с очередным визитом в РФ ожидают спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Между тем Москва и Вашингтон продолжают работать над организацией встречи Путина и Трампа — одной из возможных площадок остается Саудовская Аравия. Посреднические услуги предлагает Швейцария, сообщили «Известиям» в МИД этой страны. Но российский посол в конфедерации Сергей Гармонин считает, что Берн не может стать посредником.

Перспективы мирного урегулирования украинского конфликта

Пасхальное перемирие, предложенное Владимиром Путиным, стало очередной попыткой Москвы продемонстрировать готовность к мирному урегулированию украинского конфликта. Как отметил президент, Россия положительно относится к любым мирным инициативам, поэтому и выступила с этим предложением на Пасху. РФ рассчитывает, что Киев будет относиться так же.

Несмотря на формальное согласие украинского лидера Владимира Зеленского, режим прекращения огня был нарушен почти 5 тыс. раз. При этом, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев использовал для обстрелов именно американские системы HIMARS. Москва предоставит «всем заинтересованным сторонам все данные о фактах нарушения перемирия», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, как отметил Владимир Путин, нужно «проанализировать опыт объявления пасхального перемирия» и «разобраться» с предложением не бить по гражданским объектам. 20 апреля Зеленский выступил с предложением ввести мораторий на удары по гражданским объектам сроком не менее чем на 30 суток. Российская сторона неоднократно указывала на то, что ВСУ зачастую использует гражданские объекты в ходе боевых действий. По ним в таком случае и наносятся удары.

— Ну например: всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области: и подразделений ВСУ, и националистов, — объяснил Владимир Путин.

В Вашингтоне заявили о приверженности «полному и всеобъемлющему прекращению огня». Однако, как отмечает американские СМИ, администрация Дональда Трампа параллельно требует от Киева уступок, включая отказ от вступления в Североатлантический альянс. «То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. Это то, что вызывает наше удовлетворение и соответствует нашей позиции о том, что Украина не должна быть членом НАТО. Это представляло бы собой угрозу для РФ. Это одна из первопричин конфликта», — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Американская сторона также, по информации СМИ, может вскоре признать Крым российским и предлагает передать Запорожскую атомную электростанцию под контроль Соединенных Штатов. Вашингтон рассматривает возможность установления нейтрального статуса для территорий вокруг ЗАЭС. Эти условия якобы будут обсуждаться на встрече представителей США, ЕС и Украины в Лондоне в конце недели.

Дональд Трамп пытается сейчас выйти из конфликта, считает американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин.

— Это отвлекает его от более важных внутриполитических и экономических вопросов. Второй факт — он не будет просить у конгресса новых денег для продолжения конфликта. США на грани рецессии и даже депрессии, если он вскоре не сможет поправить проблемы с Китаем. Трамп, по-моему, согласен пойти на территориальные «уступки» и уже согласился на нейтральный статус Украины. Но он не может гарантировать, что то же самое сделают европейцы, тем более, что у него очень натянутые отношения с европейскими лидерами, а к кому-то — и вовсе личная неприязнь, — пояснил эксперт «Известиям».

Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, намерение Евросоюза создать коалицию по отправке войск на Украину говорит о желании реализовать превосходство, с РФ таким языком разговаривать не надо.

Европейские страны, такие как Франция, Германия и Великобритания, продолжают наращивать воинственную риторику. Париж и Берлин обсуждают размещение военных контингентов на Украине, а Лондон обещает еще больше оружия. У ЕС нет ресурсов для замены американской помощи, считает Бровкин.

— Даже если Макрон найдет контингент из 3 тыс. «миротворцев» — это ничего не изменит на поле боя, — добавил он.

Эксперт указывает на бюджетные проблемы ЕС: дефицит Франции в $40 млрд и сопротивление в Германии увеличению военных расходов.

— Единственный способ для стран ЕС повысить эти траты — брать в долг. У них нет денег на обороноспособность Украины, — резюмировал Владимир Бровкин.

Как продвигается переговорный процесс РФ и США

На этом фоне переговоры между Москвой и Вашингтоном продолжаются. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф должен снова прибыть в Россию на этой неделе для обсуждения мирного урегулирования и, возможно, будущего саммита Путина и Трампа. Как сообщают американские СМИ, США хотели бы провести переговоры параллельно с лондонским саммитом, где будут согласовываться позиции Киева, ЕС и Вашингтона. «Обе стороны начнут вести бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — написал Трамп в соцсети, выразив надежду на скорую сделку между Россией и Украиной.

Потенциальной площадкой для встречи Путина и Трампа всё еще рассматривается Саудовская Аравия. Ходили разговоры и о возможной встрече в Катаре. Швейцария также предлагает свои услуги. Берн позитивно оценивает диалог России и США на высоком уровне, заявили «Известиям» в МИД страны.

— На конференции в Бюргенштоке Швейцария начала процесс по установлению всеобъемлющего, прочного и справедливого мира на Украине, который поддержали более ста государств и организаций. С тех пор федеральный департамент иностранных дел активно занимается последовательной работой и участвует в различных конференциях (лично или гибридно). Швейцария всегда готова оказать добрые услуги и поддержать конкретные переговоры по мирному урегулированию, если об этом попросят заинтересованные стороны, — заявили в швейцарском МИД.

Российская сторона скептически относится к инициативам Швейцарии ввиду ее однобокой позиции.

— Прошлогодняя встреча в Бюргенштоке вполне ожидаемо стала пустой пиар-акцией без какого-либо практического результата. Хочу напомнить о контексте прошлогодней конференции в Бюргенштоке: если местные власти еще как-то пытались закамуфлировать это мероприятие под некий «мирный саммит», то киевский режим был откровенен и совершенно не скрывал истинные цели данной встречи. Их было три: продвижение абсолютно неприемлемой для нас «формулы мира» Зеленского, расширение антироссийской коалиции за счет стран Глобального Юга, выдвижение коллективного ультиматума в адрес России. Надеюсь, что в Берне сделали правильные выводы из ситуации с провальным саммитом в Бюргенштоке, — отметил в беседе с «Известиями» посол РФ в конфедерации Сергей Гармонин.

Швейцария не обращалась к России с предложением организации встречи Путина и Трампа, отметил российский посол. Он подчеркнул, что среди стран мирового большинства немало дружественно настроенных к России государств, которые на деле готовы оказывать «добрые услуги».

— До тех пор, пока официальный Берн не сменит свой недружественный курс в отношении нашей страны, о какой-либо посреднической роли конфедерации не может быть и речи. Не видим смысла действовать в ущерб российским интересам, — добавил дипломат. — Не исключено, что Берн занимает выжидательную позицию, отслеживая действия всех ключевых игроков в контексте украинского кризиса в расчете на появление потенциального «окна возможностей» для задействования своего посредничества.

По мнению Владимира Бровкина, встреча Путина и Трампа пока откладывается из-за внутренних, в особенности экономических проблем американского лидера.

— Трампу нужен какой-то успех перед встречей с Путиным. Плюс он опасается, что его снова назовут «агентом Кремля», — отметил эксперт.

При этом даже снятие вопроса о членстве Украины в НАТО не гарантирует долгосрочного решения.

— России нужен договор, как с Австрией, чтобы нейтралитет был прописан в конституции страны и признан мировым сообществом, — заметил он.

Стоит отметить, что за почти 100 дней своего президентства Дональд Трамп не совершил еще ни одного зарубежного визита. При этом речи о том, что Трамп приедет на парад 9 Мая в Москву, не шло, заявил Дмитрий Песков. Пока шансы на урегулирование зависят от готовности Киева, Брюсселя и Лондона к компромиссам. Но, как показывает опыт пасхального перемирия, диалог остается иллюзией, пока Европа продолжает рассматривать Украину как инструмент давления на Россию.