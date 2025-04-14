Стадия понятия: РФ и США ведут переговоры по Украине на двусторонней основе

Переговоры России и США по украинской проблеме продолжаются только в двустороннем формате, заявил «Известиям» первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. При этом стороны вряд ли смогут достичь соглашения о прекращении огня к Пасхе, о котором ранее говорили в Белом доме. В экспертном сообществе полагают, что ключевые причины этого — недоговороспособность Украины, нарушение ею моратория на удары по энергетической инфраструктуре и стремление Дональда Трампа достичь быстрого прекращения огня без политического урегулирования. При этом последний визит спецпосланника Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург 11 апреля может стать мостиком к организации встречи двух лидеров. О том, почему переговорный процесс по Украине пока не дал нужных плодов, — в материале «Известий».

На какой стадии находится переговорный процесс по Украине

Украинский конфликт по-прежнему остается ключевым препятствием на пути нормализации российско-американских отношений. Кризис на Украине регулярно обсуждается в самой авторитетной международной организации в мире — ООН. Впрочем, пока на ооновской площадке не осуществляется каких-либо контактов по Украине, а сама структура вряд ли может стать посредником в российско-украинских переговорах. Об этом «Известиям» заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

— Пока всё идет в переговорах с США, — констатировал российский дипломат. — Пока всё идет в двустороннем формате. Мы не прерывали двусторонний диалог с США по вопросам работы ООН.

За последние месяцы российско-американский диалог активизировался: состоялись две встречи делегаций по украинскому урегулированию, два телефонных разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, а также серия контактов высокого уровня. В начале апреля специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон, где обсуждал восстановление экономических связей и возможные пути деэскалации.

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи, 11 апреля 2025 года Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Еще одним важным событием стал третий визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию 11 апреля. Его встреча с Путиным в Санкт-Петербурге длилась 4,5 часа и, по словам Дмитриева, была продуктивной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти переговоры шагом к возможной встрече лидеров, хотя и предупредил: «Сиюминутных результатов ждать не стоит — проблемы в отношениях слишком запущены». Существует два подхода к разрешению противоречий — международно-правовой и экономический, считает главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев.

— Первый включает в себя заключение договоренностей, которые должны быть оформлены в рамках международного права. Всё это должно быть подписано и ратифицировано. Но этот путь на сегодняшний день представляется неясным. Потому что позиция Запада пока очень проста — она состоит в том, что Украина, по их мнению, должна существовать в границах 1991 года. Там пока не признают и, может, не собираются признавать те территории, которые отошли России. В этой связи возникает второй подход — отложить в сторону эти аспекты и перейти на сугубо экономические, — заявил он «Известиям».

Эксперт указывает, что альтернативой может стать создание экономических зон на спорных территориях, которые станут «анклавами стабильности» при участии международного бизнеса. Однако Киев, по его мнению, саботирует даже такие идеи, опасаясь превратиться в «зависимую от Запада территорию» с долгами, которые придется возвращать.

Фото: Global Look Press/Serg Glovny

Несмотря на риторику прогресса, противоречия остаются. Дональд Трамп, позиционирующий себя как «посредника», продлил на год санкции против России, введенные при Джо Байдене, а в феврале — ограничения, связанные с Крымом. Это создает двойственное впечатление: с одной стороны, администрация США демонстрирует готовность к диалогу, с другой — сохраняет «рычаги давления». В СМИ сообщили о предложении спецпосланника Трампа Кита Келлога разделить Украину на зоны влияния по аналогии с послевоенным Берлином, что сразу вызвало скандал. Позже Келлог опроверг эти данные, назвав их искажением, но сама идея отражает поиск радикальных решений в Вашингтоне.

Важным треком остаются переговоры по Черноморской инициативе. В конце марта между РФ и США в Эр-Рияде состоялись многочасовые переговоры по возможности ее возобновления. Российскую сторону представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. В турецких СМИ появились сообщения, что 15–16 апреля в Анкаре намечены переговоры РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Впрочем, Киев эту информацию поспешил опровергнуть. В переговорах по Черноморской инициативе Москва настаивает на снятии санкций с Россельхозбанка и его возвращении в SWIFT — условия, которые упираются в упрямую позицию ЕС.

Что мешает урегулированию конфликта

Изначальные планы Дональда Трампа — согласовать прекращение огня к Пасхе, 20 апреля — в Белом доме уже признали нереалистичными. Более того, в администрации опасаются, что мирное соглашение заключить не получится даже в ближайшие месяцы, рассказывали ранее источники Reuters.

Москва не раз подчеркивала, что единственный способ завершить конфликт — устранить его первопричины. Одной из таких причин служит стремление Запада втянуть Украину в НАТО.

— Президент Трамп не раз публично говорил, что втягивание Украины в НАТО было ошибкой, которая сыграла, наверное, решающую роль в нынешних событиях вопреки многолетним предупреждениям со стороны Москвы, — констатировал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Nathan Howard

Российский лидер перечислил условия для начала мирных переговоров с Украиной еще в июне прошлого года. И с тех пор этот перечень особых изменений не претерпел: полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное заявление Киева об отказе от планов вступить в Североатлантический альянс. Подход США — противоположный: сначала прекращение огня, а потом мирные переговоры и политическое урегулирование.

— Политическое урегулирование — по сравнению с перемирием, процесс более сложный и длительный. Для этого надо договариваться не только Москве и Вашингтону, но и с европейцами, внутри НАТО, ставить вопрос о новой архитектуре европейской безопасности, выстраивать двусторонние и многосторонние соглашения, а также как-то продать это Киеву. Но это не стиль Трампа, который хочет простых и понятных всем решений, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

Кроме того, камнем преткновения остается позиция Киева, который не соблюдает мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, согласованный в марте. Только за последние сутки, по данным Минобороны РФ, ВСУ атаковали энергообъекты в Белгородской области. Наконец, курс на сохранение военной помощи Украине по-прежнему сохраняют ключевые союзники США в Европе — Германия, Франция и Великобритания. Милитаристских позиций до сих пор придерживается и Брюссель.

Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Третий визит Уиткоффа в Россию, однако, дает надежду на какие-либо подвижки в переговорах. По данным западных СМИ, он предложил Трампу признать российский контроль над Донбассом и южными регионами как основу для мира. Это могло бы стать прорывом, но сталкивается с сопротивлением в Вашингтоне. Другой спецпосланник президента США Кит Келлог, известный своей проукраинской позицией, выступил против, назвав такой подход капитуляцией. Тем не менее сам факт обсуждения подобных сценариев указывает на сдвиги.

Переговорный процесс между Россией и США напоминает движение по тонкому льду: каждая сторона демонстрирует прагматизм, но не готова отказаться от ключевых принципов. Вашингтон, сохраняя санкции, пытается выторговать геополитические дивиденды, Москва настаивает на гарантиях безопасности. Киев, теряя доверие обеих сторон, рискует остаться заложником собственной недоговороспособности.

Последние контакты российских и американских представителей могут стать мостиком к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, но для реального прогресса нужны смелые решения. Как заключил Васильев, «принципиальные договоренности не гарантируют их выполнения», особенно когда одна из сторон конфликта предпочитает войну диалогу.