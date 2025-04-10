Дрейф контингента: получит ли «коалиция желающих» гарантии от США
Программа минимум так называемой «коалиции желающих» — затянуть кризис на Украине и добиться сохранения напряженности на юго-западных рубежах России, считают опрошенные «Известиями» эксперты. При этом они допускают, что союзники Киева могут рискнуть ввязаться в конфликт в расчете на то, что Россия их не тронет. С другой стороны, коалиция, возглавляемая Великобританией и Францией, рискует забуксовать, поскольку пока она не смогла получить никаких твердых обязательств от США гарантировать безопасность Украине. В Москве же ясно дали понять: присутствие западных войск на Украине в любом формате неприемлемо и несет риски прямого столкновения России с НАТО.
Новая встреча «коалиции желающих» в Брюсселе
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 10 апреля состоялась встреча министров обороны около 30 стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», возглавляемую Великобританией и Францией. Перед этим верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала, что страны ЕС и НАТО изучают возможность отправить войска на Украину после перемирия в формате от «мониторинговой миссии» до «миссии сдерживания».
Если верить Bloomberg, который ссылается на знакомые с ситуацией источники, на данный момент около 15 стран выразили готовность участвовать в операции после того, как будет подписано мирное соглашение. Открыто о желании послать контингенты на Украину пока сказали только Франция, Великобритания, Швеция, а также Австралия и Канада. В Киеве утверждают, что участвовать в миссии хотят и государства Прибалтики. Некоторые же страны коалиции, такие как Италия и Финляндия, исключили свое участие в операции.
Между тем, по словам источников агентства, «коалиция желающих» рискует забуксовать, поскольку не смогла получить никаких твердых обязательств от Белого дома на счет предоставления гарантий безопасности. Напомним, что в феврале британский премьер-министр Кир Стармер заявил: любое мирное соглашение по Украине потребует «поддержки Соединенных штатов», поскольку их «гарантии безопасности — единственный способ эффективного сдерживания России».
После этого на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном глава Белого дома указал на то, что Европе «не понадобится большая поддержка» по Украине со стороны США. Как пишет Financial Times, дипломаты, готовившие встречу в Брюсселе, старались приуменьшить значение отсутствия на ней представителя США. Однако им все равно было не по себе от этого факта, тем более что в европейских столицах уже давно обеспокоены возможностью уменьшения поддержки Североатлантического альянса со стороны Штатов.
Действительно, ранее глава минобороны США Пит Хегсет говорил, что если европейские миротворцы и окажутся на Украине, то только в рамках миссии, не относящейся к НАТО, и на них в этом случае не будет распространяться 5-я статья устава альянса о коллективной обороне. Более того, в марте американский президент предупреждал, что он не будет защищать государства НАТО, которые не готовы увеличить траты на оборону.
Соединенные Штаты не дадут гарантий безопасности войскам коалиции, если они будут направлены на Украину, считает научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин.
— Трамп не намерен рисковать безопасностью США. Но коалиция вряд ли развалится. Она будет поддерживать Киев оружием, боеприпасами, финансами. Коалиционеры — за продолжение войны с Россией, и Украина — их буфер на восточном направлении. В этом мире возможно все, но вероятных гарантий европейцам или Киеву со стороны США — то есть их автоматического вступления в войну в определенных обстоятельствах — я бы от Трампа не ждал, — рассуждает собеседник «Известий».
Какой может быть западная миссия на Украине
Что конкретно будет представлять собой операция «коалиции желающих» на Украине, пока не ясно. Исходя из того, что говорили Макрон и Стармер, европейские войска должны обеспечивать безопасность критически важных объектов украинской инфраструктуры, крупных портов и городов, расположенных вдали от линии фронта. Саму же линию соприкосновения будут контролировать ВСУ. По словам западных чиновников, на которых ссылается Bloomberg, армия Украины станет неотъемлемой частью коалиции.
План А «коалиций желающих» сделать так, чтобы США остались в конфликте, считает американист Дмитрий Дробницу.
— У европейцев нет какой-то конкретной и долгосрочной стратегии, кроме той, как постараться сохранить постоянную напряженность для России на юго-западных рубежах, стараясь максимально избежать прямого конфликта. Они будут надувать щеки, надеясь, что все-таки останутся под зонтиком США, — добавил он.
В любом случае, говорит эксперт, Трампу сложно разговаривать с европейцами, и очевидно, что они его не слушаются, отсюда и попытки американского президента давить на них пошлинами. «Не стоит забывать, что речь идет не просто о странах Европы. Коалиция имеет определенного рода поддержку и в конгрессе Соединенных Штатов, во всей демократической партии США»,— добавил он.
В Москве не раз заявляли, что появление западных сил в соседней стране неприемлемо. «Хотели бы напомнить, что любое иностранное военное присутствие на Украине независимо от флага, вывесок, декларируемых мандатов будет рассматриваться Российской Федерацией как угроза безопасности нашей стране и несет риск прямого боестолкновения участников подобных, так называемых, миссий от отдельных членов НАТО, а, значит, и всего альянса с нашей страной», — сказала 9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Тем не менее полностью исключать возможность посылки европейских контингентов на Украину даже без гарантий США не стоит, продолжает Дмитрий Тренин.
— Это будет крайне рискованно, но уровень безумия в Париже, Лондоне и Берлине сегодня таков, что они могут ввязаться в конфликт в расчете, что Россия их не тронет. Ведь РФ не разбомбила базу в Висбадене, откуда американцы и украинцы планировали удары по территории России. Так что непосредственная война Европы против России — возможна. Американцы, скорее всего, будут в этом случае находиться на второй линии, — добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский
В любом случае, дискуссии о роли европейцев в конфликте продолжатся. Зеленский на прошлой неделе пообещал, что встречи «коалиции желающих» будут регулярными. 11 апреля состоится очередной съезд военных спонсоров Киева в формате «Рамштайн». И пусть ранее Зеленский сообщил о возможном отсутствии на нем американских представителей, Пентагон подтвердил агентству Франс-Пресс, что Пит Хегсет изменил решение и все же планирует по видеосвязи присоединиться к заседанию контактной группы по обороне Украины.
По мнению Дмитрия Дробницкого, быстро выйти из конфликта у Соединенных Штатов все равно не получится — слишком много в свое время было в него инвестировано. Американист подытожил: «Чтобы не говорилось в отношении европейских союзников в Вашингтоне, формально союз США и Европы по конфликту на Украине пока не разорван».