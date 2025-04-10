Дрейф контингента: получит ли «коалиция желающих» гарантии от США

Программа минимум так называемой «коалиции желающих» — затянуть кризис на Украине и добиться сохранения напряженности на юго-западных рубежах России, считают опрошенные «Известиями» эксперты. При этом они допускают, что союзники Киева могут рискнуть ввязаться в конфликт в расчете на то, что Россия их не тронет. С другой стороны, коалиция, возглавляемая Великобританией и Францией, рискует забуксовать, поскольку пока она не смогла получить никаких твердых обязательств от США гарантировать безопасность Украине. В Москве же ясно дали понять: присутствие западных войск на Украине в любом формате неприемлемо и несет риски прямого столкновения России с НАТО.

Новая встреча «коалиции желающих» в Брюсселе

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 10 апреля состоялась встреча министров обороны около 30 стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», возглавляемую Великобританией и Францией. Перед этим верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала, что страны ЕС и НАТО изучают возможность отправить войска на Украину после перемирия в формате от «мониторинговой миссии» до «миссии сдерживания».

Если верить Bloomberg, который ссылается на знакомые с ситуацией источники, на данный момент около 15 стран выразили готовность участвовать в операции после того, как будет подписано мирное соглашение. Открыто о желании послать контингенты на Украину пока сказали только Франция, Великобритания, Швеция, а также Австралия и Канада. В Киеве утверждают, что участвовать в миссии хотят и государства Прибалтики. Некоторые же страны коалиции, такие как Италия и Финляндия, исключили свое участие в операции.

Между тем, по словам источников агентства, «коалиция желающих» рискует забуксовать, поскольку не смогла получить никаких твердых обязательств от Белого дома на счет предоставления гарантий безопасности. Напомним, что в феврале британский премьер-министр Кир Стармер заявил: любое мирное соглашение по Украине потребует «поддержки Соединенных штатов», поскольку их «гарантии безопасности — единственный способ эффективного сдерживания России».

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После этого на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном глава Белого дома указал на то, что Европе «не понадобится большая поддержка» по Украине со стороны США. Как пишет Financial Times, дипломаты, готовившие встречу в Брюсселе, старались приуменьшить значение отсутствия на ней представителя США. Однако им все равно было не по себе от этого факта, тем более что в европейских столицах уже давно обеспокоены возможностью уменьшения поддержки Североатлантического альянса со стороны Штатов.

Действительно, ранее глава минобороны США Пит Хегсет говорил, что если европейские миротворцы и окажутся на Украине, то только в рамках миссии, не относящейся к НАТО, и на них в этом случае не будет распространяться 5-я статья устава альянса о коллективной обороне. Более того, в марте американский президент предупреждал, что он не будет защищать государства НАТО, которые не готовы увеличить траты на оборону.

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Соединенные Штаты не дадут гарантий безопасности войскам коалиции, если они будут направлены на Украину, считает научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин.

— Трамп не намерен рисковать безопасностью США. Но коалиция вряд ли развалится. Она будет поддерживать Киев оружием, боеприпасами, финансами. Коалиционеры — за продолжение войны с Россией, и Украина — их буфер на восточном направлении. В этом мире возможно все, но вероятных гарантий европейцам или Киеву со стороны США — то есть их автоматического вступления в войну в определенных обстоятельствах — я бы от Трампа не ждал, — рассуждает собеседник «Известий».

Какой может быть западная миссия на Украине

Что конкретно будет представлять собой операция «коалиции желающих» на Украине, пока не ясно. Исходя из того, что говорили Макрон и Стармер, европейские войска должны обеспечивать безопасность критически важных объектов украинской инфраструктуры, крупных портов и городов, расположенных вдали от линии фронта. Саму же линию соприкосновения будут контролировать ВСУ. По словам западных чиновников, на которых ссылается Bloomberg, армия Украины станет неотъемлемой частью коалиции.

План А «коалиций желающих» сделать так, чтобы США остались в конфликте, считает американист Дмитрий Дробницу.

— У европейцев нет какой-то конкретной и долгосрочной стратегии, кроме той, как постараться сохранить постоянную напряженность для России на юго-западных рубежах, стараясь максимально избежать прямого конфликта. Они будут надувать щеки, надеясь, что все-таки останутся под зонтиком США, — добавил он.

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В любом случае, говорит эксперт, Трампу сложно разговаривать с европейцами, и очевидно, что они его не слушаются, отсюда и попытки американского президента давить на них пошлинами. «Не стоит забывать, что речь идет не просто о странах Европы. Коалиция имеет определенного рода поддержку и в конгрессе Соединенных Штатов, во всей демократической партии США»,— добавил он.

В Москве не раз заявляли, что появление западных сил в соседней стране неприемлемо. «Хотели бы напомнить, что любое иностранное военное присутствие на Украине независимо от флага, вывесок, декларируемых мандатов будет рассматриваться Российской Федерацией как угроза безопасности нашей стране и несет риск прямого боестолкновения участников подобных, так называемых, миссий от отдельных членов НАТО, а, значит, и всего альянса с нашей страной», — сказала 9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем не менее полностью исключать возможность посылки европейских контингентов на Украину даже без гарантий США не стоит, продолжает Дмитрий Тренин.

— Это будет крайне рискованно, но уровень безумия в Париже, Лондоне и Берлине сегодня таков, что они могут ввязаться в конфликт в расчете, что Россия их не тронет. Ведь РФ не разбомбила базу в Висбадене, откуда американцы и украинцы планировали удары по территории России. Так что непосредственная война Европы против России — возможна. Американцы, скорее всего, будут в этом случае находиться на второй линии, — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Alina Smutko

В любом случае, дискуссии о роли европейцев в конфликте продолжатся. Зеленский на прошлой неделе пообещал, что встречи «коалиции желающих» будут регулярными. 11 апреля состоится очередной съезд военных спонсоров Киева в формате «Рамштайн». И пусть ранее Зеленский сообщил о возможном отсутствии на нем американских представителей, Пентагон подтвердил агентству Франс-Пресс, что Пит Хегсет изменил решение и все же планирует по видеосвязи присоединиться к заседанию контактной группы по обороне Украины.

По мнению Дмитрия Дробницкого, быстро выйти из конфликта у Соединенных Штатов все равно не получится — слишком много в свое время было в него инвестировано. Американист подытожил: «Чтобы не говорилось в отношении европейских союзников в Вашингтоне, формально союз США и Европы по конфликту на Украине пока не разорван».