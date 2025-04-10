Полезный патриот: несостоявшийся убийца Трампа сотрудничал с Киевом

Офис генерального прокурора Флориды (министерства юстиции штата), занимающийся расследованием попытки покушения на Дональда Трампа в Уэст-Палм-Бич, выпустил заявление. В нем сообщается о том, что подозреваемый Райан Раут пытался приобрести оружие у человека, «которого он считал украинцем». Пока связь потенциального убийцы президента с ВСУ окончательно не доказана, но его прошлое и политические взгляды оставляют немного пространства для альтернативных версий. Что выяснили следователи и журналисты — в материале «Известий».

По президенту — из гранатомета

Райан Уэсли Раут намеревался приобрести оружие на Украине. И не обычное, а реактивный противотанковый гранатомет (РПГ). В заявлении министерства юстиции Флориды ссылаются на переписку, которую подозреваемый вел в зашифрованном приложении. 58-летний Раут просил своего собеседника прислать ему РПГ или «Стингер» (переносной зенитно-ракетный комплекс, до сих пор в крупных масштабах производящийся в США). «Я посмотрю, что мы можем сделать <…> [Трамп] нехорош для Украины <…> Мне нужна экипировка, чтобы Трамп не смог быть избранным», — приводят его слова западные медиа. Как утверждается, в качестве цели Раут также рассматривал президентский самолет. «Самолет Трампа, он ежедневно садится в него и выходит из него», — написал он адресату.

Позднее подозреваемый через посредника хотел купить винтовку 50-го калибра (ранее использовался в противотанковых винтовках, теперь — в крупнокалиберных пулеметах и высокоточном оружии).

Фото: TASS/Zuma/Martin County Sheriff’s Office

Как известно, при попытке покушения 14 сентября прошлого года Раут был обнаружен в кустах у поля принадлежащего Трампу гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич, недалеко от резиденции тогда еще кандидата в президенты в Мар-а-Лаго. При нем был карабин системы СКС (самозарядный карабин Симонова). Раута заметил сотрудник Секретной службы. После обнаружения он бросил оружие и попытался скрыться на автомобиле, но после 40-минутной погони был задержан.

Псих со связями

Разговоры о связях Раута с Украиной пошли практически сразу после ареста. Уже в ходе обыска его машины были обнаружены записи о том, как вступить в ВСУ.

После этого выяснилось, что мужчина является проукраинским активистом. Он даже побывал с визитом в Киеве, а вернувшись оттуда, как утверждается, самостоятельно занимался вербовкой американских граждан для отправки их в зону конфликта. После появления этой информации СМИ распространили интервью одной из вербовщиц (или не одной, а нескольких, поскольку субъект определяет себя как «они»), Эвелин Ашенбреннер, рассказавшей о том, что Раут не был принят в ряды союзников, потому как вел себя как «чокнутый религиозный фанатик».

Позднее противники Киева из числа трампистов увидели Райана Раута на кадрах ролика, снятого на митинге в поддержку батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории России).

Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин

На заявление министерства юстиции Флориды отреагировал сын президента, Дональд Трамп – младший. «Если вы считаете, что Украина плохо поступает, ни разу не поблагодарив США за то, что они для нее сделали, тот факт, что они, по-видимому, не рассказали нам, что этот социопат пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца, кажется куда более крупной проблемой. Интересно почему?» — написал он на своей странице в соцсети X.

Немалая часть сторонников действующего президента США поняла опубликованную информацию как прямое указание на Киев. Отдельные спикеры потребовали объяснений у членов ушедшей администрации Байдена. Эксперты Fox News утверждают, что человек, с которым Раут вел переговоры о приобретении оружия, на самом деле был агентом ФБР.

Больше, чем просто сумасшедший

Между тем по мере изучения биографии Райана Раута он всё меньше напоминает «сумасшедшего одиночку». Подозреваемый в попытке покушения на Трампа неоднократно давал интервью различным медиа, где рассказывал о своей преданности Украине. Например, в беседе с румынским изданием Newsweek он подробно сообщал о работе в качестве вербовщика.

New York Times в 2023 году также посвятил Рауту статью, в которой тот рассказывал об участии в переправке на Украину «сотен» солдат бывшей афганской армии, бежавших от «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). «Мы, вероятно, сможем купить несколько паспортов через Пакистан, поскольку это такая коррумпированная страна», — делился мыслями Раут в интервью.

Более того, в том же 2023 году он присутствовал на закрытой встрече с членами конгресса США, о чем сам сообщал в социальных сетях.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Nathan Howard

Существует версия (которую, правда, на данный момент пока сложно считать аргументированной) о связи Раута с Мэтью Ливелсбергером — «водителем-самоубийцей», взорвавшим Tesla Cybertruck у Башни Трампа 2 января этого года, — а также с Шамсуд-Дином Бахаром Джаббаром, убившим на грузовике 14 человек в Новом Орлеане 1 января. По некоторым данным, Раут 147 раз посещал военную базу Форт Брэгг (ранее — Форт Либерти), где Ливелсбергер и Джаббар в свое время проходили службу. Там, по открытым данным, располагается 4-я группа психологических операций (MISG), которая, как следует из описания, является «единственным действующим подразделением армии, занимающимся военной информационной поддержкой», или, если проще, психологическими операциями.

6 марта Дональд Трамп сделал несколько заявлений, касавшихся расследований покушений на него, — во Флориде и Пенсильвании. В частности, он упомянул найденные в телефоне Раута три приложения, два из которых были зарубежными. На некоторых из них, по его словам, оказались «странные пометки».

«Когда у вас есть три приложения и два из них иностранные, а ФБР не сообщает об этом, я бы сказал, что это может быть подозрительно», — сказал Трамп.

Фото: Global Look Press

О непосредственном причастии силовых структур Украины к попытке покушения говорить рано, но необходимый для организации этого инструментарий у них есть, подчеркивает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

— Ответ на вопрос о заказчиках, если таковые были, должно дать следствие. Однако, с другой стороны, современный мир устроен так, что организовать покушение и найти исполнителя украинские службы могли. Их участие в конструировании этого преступления вполне можно допустить. Они в состоянии это сделать, — резюмирует эксперт.

«Украинский след» очень похож на операцию прикрытия, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Фото: TASS/ABACA

— При всех очевидных проблемах с безопасностью специальные службы в США есть, и они работают. И любая другая страна тысячу раз подумает, прежде чем планировать что-то на американской территории. Как максимум украинцев могли привлечь в качестве исполнителей, и то маловероятно. В данном случае, полагаю, речь идет о Кэше Пателе (директоре ФБР. — Ред.), Пэм Бонди (генеральном прокуроре. — Ред.) и «украинском следе» как версии прикрытия, которую в нужный момент предъявят общественности. По сути, это тот же сюжет, который предложили публике в случае со взрывами газопровода «Северный поток – 2», — констатирует эксперт.