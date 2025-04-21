Киев доведёт: чем может обернуться для Украины нарушение перемирия

Украина на сегодняшний день готова только предлагать варианты перемирия - но никак не соблюдать их. В этом сошлись все опрошенные "Известиями" эксперты, подводя итоги пасхального перемирия, которое 18 апреля установил президент РФ Владимир Путин. Несмотря на то, что откликнувшийся на это предложение Киев нарушил договоренность практически сразу, уже через день Владимир Зеленский выступил с очередной "мирной инициативой" - отказаться от ударов дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток. После объявления пасхального перемирия ВС РФ прекратили все боевые действия с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля, при этом ВСУ атаковали российские позиции более 400 раз. О том, чем могут обернуться для Киева его собственные действия — в материале «Известий».

ВСУ нарушили перемирие сразу

Владимир Зеленский вечером 20 апреля предложил отказаться от ударов дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток. Предложение прозвучало через день после того, как Владимир Путин предложил установить пасхальное перемирие, которое Киев нарушил фактически сразу же, нанеся удар по Донецку утром 20 апреля. Тем же вечером в Госдепе заявили, что приветствовали бы продолжение режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи.

— Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS, — отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В нарушении договоренностей Украину обвинил и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, хотя и отметил, что «на ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся".

"Значит, даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое. Но, увы, не все» - написал глава региона.

Предложение Зеленского свидетельствует о том, что Украина пока что лишь предлагает варианты, но не соблюдает договоренности, говорит «Известиям» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

— Пока что можно говорить [что Украина не соблюдает договоренности], потому что утром были нанесены удары по Донецку. Мне лично сообщали об этом из Донецка. Если это перемирие будет нарушаться и дальше, то соблюдаться оно, конечно, не будет, — говорит он.

Мотив Зеленского заключается в том, чтобы перегруппировать вооруженные силы, подтянуть мобилизованных, обновить технику, получить передышку и использовать ее.

Президент России подчеркивал: пасхальное перемирие покажет желание и способность Киева соблюдать договоренности, а также участвовать в процессе мирных переговоров по устранению первопричин украинского кризиса.

Сразу после объявления о перемирии Минобороны сообщило, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле 246 на 246. Также Москва передала Киеву 31 раненого военнопленного. В обмен РФ вернула 15 раненых военнослужащих, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

В Минобороны сообщили, что режим прекращения огня в зоне СВО вводится в гуманитарных целях, войска РФ будут ему следовать при условии его соблюдения украинскими силами. Российский лидер отдельно подчеркнул: вооруженные силы должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия со стороны Киева, чтобы отразить любые провокации и агрессивные действия.

Неспособность украинской стороны соблюдать договоренности продемонстрировал не только удар по Донецку. Днем того же дня были зафиксированы обстрелы окрестностей Часова Яра с применением реактивных систем залпового огня и минометов, сообщал ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, ВСУ предпринимали попытки атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР - все они были отражены, заявили в Минобороны России.

Также, уточнили в министерстве, противник 48 раз применил БПЛА самолетного типа. Киевские боевики 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск и осуществили порядка 900 ударов квадрокоптерами - в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. Как сообщили в ведомстве, в результате действий украинских террористов есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Тем временем все группировки ВС РФ в зоне СВО с 18.00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Зеленский же на этом фоне привычно заявил, что это Россия нарушает перемирие.

Чего добивается украинское руководство

Киев отказывается соблюдать договоренности как минимум потому, что украинскому руководству перемирие не выгодно, говорит «Известиям» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

— Зеленский боится выборов. Во-первых, если наступит мир, надо будет проводить выборы. Во-вторых, это деньги. 60% бюджета Украины поступает от Запада и США. Зеленский понимает, что продолжение войны — это вопрос его безопасности и сохранения полномочий, — говорит Олейник.

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров также считает, что перемирие сейчас - явно не в приоритете у украинского президента.

— Я думаю, в нарушении перемирия участвует не только Киев. Они добиваются невозможности прямых переговоров между Трампом и Путиным, — говорит он.

Подобные действия могут привести к тому, что США могут прекратить финансирование Киева и ввести персональные санкции, подчеркивают бывшие украинские законодатели.

— В Соединенных Штатах готовы два списка. Один на 17 человек — это ближайшее окружение Зеленского, а второй на 279 человек. Эти списки помогали составлять украинские политики, которые находятся в оппозиции. Все, что американцам необходимо знать о нынешней коррумпированной украинской власти, у них есть. Просто политически пока не созрела ситуация, при которой это может быть включено в дело, — рассуждает Спиридон Килинкаров.

Примечательно, что накануне президент США Дональд Трамп заявил: его страна готова выйти из переговоров по урегулированию украинского конфликта, если одна из сторон будет саботировать усилия Вашингтона.

Как продвигается урегулирование конфликта

Это не первый случай, когда Украина не соблюдает достигнутых договоренностей. 18 марта Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней. Владимир Зеленский также пообещал, что Киев поддержит это предложение. Однако за это время, по данным Минобороны РФ, Украина нанесла более 100 ударов по энергообъектам в 18 регионах России.

— Киевский режим его фактически, де-факто не придерживался. Постоянно наносились и наносятся удары по объектам нашей энергетической инфраструктуры. Поэтому ситуация налицо, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Воспользовавшись пасхальным перемирием, противник также пытался наступать на разных участках фронта, отметил военный эксперт Василий Дандыкин. Но по приказу Верховного главнокомандующего РФ российские военнослужащие дали отпор и отразили атаку.

— Украина говорила, что согласна даже на 30 дней заключить перемирие, но мораторий по объектам энергетики нам уже показал, что после таких договоренностей противник начинает атаковать еще больше, — напомнил он «Известиям». — Об этом свидетельствуют последствия ударов, в частности по Брянской области, поэтому все было ожидаемо. Скорее всего, Украина будет снова оправдываться тем, что ее боевики мстят нашим бойцам и не подчиняются руководству.

Если США сейчас примут решение выйти из процесса по урегулированию украинского конфликта, текущая ситуация позволит им сделать это с гордо поднятой головой, а не как это было, к примеру, в Афганистане, когда они выводили войска как «побитая собака», обратил внимание военный эксперт Виктор Литовкин.

— До этого противник много раз нарушал энергетическое перемирие. Сейчас — пасхальное. Это говорит о недоговороспособности Зеленского или о том, что он не обладает реальной властью на Украине и все действуют, как хотят. Но главное, это показывает, что в Киеве совершенно не уважают президента США. Слова и усилия Дональда Трампа по заключению мирной сделки для Украины — пустой звук, — сказал он.

Тем временем контакты между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса продолжаются. 12 февраля состоялся первый разговор Путина и Трампа, а уже 18-го прошла первая встреча делегаций в Эр-Рияде. 25 марта стороны там же обсудили также вопрос возобновления Черноморской инициативы, что, наряду с мораторием на энергообъекты, стало значительном прогрессом в урегулировании. Однако нарушения моратория, а также последующего перемирия со стороны Киева затрудняет реализацию так называемой «зерновой сделки», которая в первый раз провалилась тоже из-за несоблюдения российских условий. За последние два месяца в РФ уже трижды приезжал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Из них дважды — специально для переговоров с Владимиром Путиным.

Американская сторона пока что дает понять, что готова прилагать усилия к разрешению украинского конфликта. Трамп, по версии западных СМИ, заявлял, что намерен урегулировать конфликт до Пасхи. Этого ожидаемо не произошло, хотя в преддверии праздника он сказал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине «подходят к кульминации». Сообщалось даже, что США якобы готовы признать Крым. При этом окончательное решение Вашингтон еще не принял, отмечало агентство Bloomberg. Не исключено, что нарушение перемирия со стороны Украины может заставить Трампа принять пророссийскую позицию, сообщает телеканал CNN. В любом случае, резюмировал Владимир Олейник, в нынешней ситуации в вопросе украинского кризиса Штаты будут считаться с позицией Москвы.