Действие сильных: Путин объявил пасхальное перемирие до 21 апреля

Россия объявила пасхальное перемирие и прекратила все боевые действия с 18:00 (мск) 19 апреля по 00:00 (мск) 21 апреля . Об этом Владимир Путин заявил на встрече с начальником Генштаба Вооруженных Сил России — первым замминистра обороны Валерием Герасимовым 19 апреля. Президент призвал Киев последовать примеру Москвы: их реакция покажет настоящее желание Украины участвовать в мирных переговорах . РФ всегда была готова к ним и приветствует стремление США, Китая и других стран к урегулированию кризиса. При этом российские войска должны быть готовы к его возможным провокациям со стороны Украины, поскольку Киев более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам , предупредил Владимир Путин. Эксперты утверждают, что это хороший шаг к долгосрочному перемирию, однако маловероятно, что оно наступит в ближайшем будущем .

Детали пасхального перемирия

Владимир Путин в субботу 19 апреля встретился в Кремле с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым. После доклада главы Генштаба Верховный главнокомандующий объявил пасхальное перемирие.

— Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 до 00:00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие . Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру, — сказал глава государства.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

При этом российские войска должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия со стороны Киева, и отразить любые провокации и агрессивные действия . В Минобороны уже сообщили, что режим прекращения огня в зоне СВО вводится в гуманитарных целях, российские войска будут ему следовать при условии его соблюдения украинскими силами. В частности, под сомнение его исполнения ставятся невыполнение Киевом 30-дневного моратория на атаки по энергетической инфраструктуре .

— Мы знаем: киевский режим боле 100 раз, как вы мне и докладывали, нарушал договоренности о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре . Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме , — сказал глава государства.

Решение о пасхальном перемирии покажет желание и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров по устранению первопричин украинского кризиса . Россия всегда была готова к переговорам и приветствует стремление США, КНР и стран БРИКС, всех сторонников справедливого урегулирования конфликта на Украине , заявил Владимир Путин.



Примечательно, что накануне президент США Дональд Трамп за явил, что его страна готова выйти из переговоров по урегулированию украинского конфликта на Украине, если одна из сторон будет саботировать усилия Вашингтона .

Обмен пленными по формуле 246 на 246 Фото: Министерство обороны РФ

Русская православная церковь (РПЦ) уже приветствовала заявление президента России, поскольку перемирия на дни праздников — это древний христианский обычай .

Сразу после объявления о перемирии Минобороны сообщило, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246» . Также Москва передала Киеву 31 раненого военнопленного. В обмен Россия вернула 15 раненых военнослужащих , которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

Приведет ли пасхальное перемирие к долгосрочному миру

Объявление пасхального перемирия первыми со стороны Москвы, по оценкам экспертов, показывает не только реальную готовность РФ к достижению долгосрочного мира, признание роли США в попытке урегулирования, но и позволят Киеву открыто заявить о готовности или неготовности к миру . В данном жесте Владимир Путин показывает, что Москва делает очередной шаг к прекращению огня на Украине, тогда как Киев и ЕС до сих пор ничего для этого не предприняли , отметил аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.



— Во многом сейчас остается следить, готов ли Киев принять предложение Путина или окончательно разочарует Трампа своей недоговороспособностью . В таком случае у американской администрации может еще сильнее окрепнуть позиция в пользу того, что США нужно выходить из переговорного процесса из-за нежелания отдельных участников достичь мира , — сказал он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко



При этом доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев считает, что это перемирие, к сожалению, пока шаг скорее символический: Россия показывает США и партнерам на Глобальном Юге, что готова к диалогу, к запуску полноценного переговорного процесса . Но готовности действующих властей Украины, европейских стран и Великобритании пока нет.

— В Киеве попытаются привлечь внимание к себе через обвинения РФ в нарушении перемирия. Среди арсенала Украины — также возможные акции на границе, демонстративные атаки беспилотников на российской территории . При этом действующие украинские власти могут публично подтверждать приверженность переговорам, соглашаться с мирными инициативами, не делая реальных шагов. Поэтому практической отдачи, особенно в ближайшее время, ждать не стоит , — считает эксперт.

Это мнение разделяет и эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его словам, вряд ли стоит рассчитывать на скорое долгосрочное перемирие, однако этот жест позволяет надеяться на какие-то реальные шаги в урегулировании кризиса . Очевидно, отказаться от такого перемирия Киев не может, поскольку именно на него и ляжет вся ответственность за срыв усилий уже не только России, и США, но вообще всего международного сообщества, которое достаточно единодушно выступает за этот перемирий .

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— Поэтому формально, наверное, такое перемирие будет поддержано. Однако возникает вопрос, насколько политическое руководство Украины полностью контролирует ситуацию вдоль линии боевого соприкосновения . То есть — какова степень автономии тех подразделений, частей, батальонов, подразделений, наемников, которые сейчас участвуют в конфликте, — добавил эксперт.

Какова ситуация в зоне боевых действий

В настоящий момент ситуация на линии боевого соприкосновения развивается благоприятным для нашей страны образом: российские войска шаг за шагом, уверенно идут вперед , заявил президент.



Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину сообщил, что все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях в ходе специальной военной операции . По его данным, ВС РФ освободили основную часть территорий Курской области: это 1 260 км кв. или 99,5%. Осталось два участка, где идут боевые действия: это район населенных пунктов Олешня и Горналь . Они находятся непосредственно у границы с Украиной. Сейчас Вооруженные силы РФ заканчивают зачистку территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь от украинских подразделений .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников



— Участки сами по себе небольшие, но противник сосредоточил там основные усилия на их удержание, активно применяет дроны, кассетные боеприпасы . Наши силы и средства контрбатарейной борьбы наносят поражение артиллерии противника и проводят комплекс ответных мер по противодействию беспилотникам, — сказал Валерий Герасимов.