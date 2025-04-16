Срывоопасная ситуация: продлит ли Москва мораторий на удары по энергоструктуре

ВСУ нанесли 107 ударов по объектам энергетической инфраструктуры России с момента введения моратория 18 марта, об этом говорят данные Минобороны. Срок действия запрета, который был установлен параллельно с обсуждением черноморской инициативы, истекает 16 апреля. Между тем в Анкаре проходит двухдневная встреча по безопасности в Черном море, в которой не участвуют российские представители. В Кремле и Вашингтоне при этом отмечают, что работа в направлении мирного урегулирования продолжается, хотя ряд представителей американского руководства пытается убедить Дональда Трампа жестче относиться к Москве. Ожидать ли продления моратория на удары по энергетике и как продвигается диалог РФ и США — в материале «Известий».

Продлит ли Россия мораторий на удары по энергообъектам Украины

С момента введения 30-дневного взаимного моратория на удары по энергетической инфраструктуре 18 марта Украина нарушила договоренности 107 раз. Ежедневные атаки дронами, ракетами HIMARS и артиллерийские обстрелы стали нормой, несмотря на заявленные Киевом обязательства. Россия последовательно соблюдает условия моратория, тогда как «украинская сторона не выполняла и не выполняет его», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Попытки ВСУ вывести из строя энергообъекты на территории России, включая те, что связаны с транзитом в Европу и Казахстан, носят системный характер. «Противник использовал беспилотные летательные аппараты, которые летят на сотни километров. HIMARS он тоже применял, но реже», — пояснил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинские удары приводили к локальному обесточиванию районов, но не смогли парализовать российскую энергосистему благодаря работе ПВО.

Пока в Киеве пытаются продлить военное положение и мобилизацию с 9 мая на 90 дней, вопрос о судьбе моратория остается открытым. В Кремле еще не объявили о своем решении: Песков заявил, что возможность его продления будет зависеть от решения Владимира Путина. При этом в графике президента пока нет планов на переговоры с Дональдом Трампом на эту тему.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Предпосылок для продления моратория особо нет, разве что в качестве жеста доброй воли, считает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

— Есть имитация действий со стороны Украины в этом направлении и громкие заявления США, но нет главного результата, ради которого всё затевалось. То, что украинская сторона не будет соблюдать «частичное перемирие», было понятно с самого начала. Именно недоговороспособность Киева нужно было продемонстрировать Москве Дональду Трампу. Теперь такая возможность России предоставлена и собрано убедительное количество доказательств, — заявил «Известиям» Тигран Мелоян.

Эксперт также предположил, что в случае переговоров о моратории Россия ужесточит условия, например потребует права незамедлительного ответа при первом нарушении. Однако ключевой фактор — позиция Вашингтона. Если администрация Трампа не сможет оказать давление на Зеленского, одностороннее продление моратория Москвой потеряет смысл.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Детали моратория на удары России и Украины по энергообъектам были согласованы Москвой и Вашингтоном в том числе в контексте обсуждения черноморской инициативы. Вероятно, нарушения со стороны Киева также повлияют и на перспективы ее реализации из-за отсутствия уверенности в соблюдении Украиной договоренностей. Тем временем Анкара, при посредничестве которой заключалась зерновая сделка в 2022 году, проводит двухдневную встречу по безопасности Черного моря, но без участия Москвы.

Российская сторона пока сохраняет сдержанность, акцентируя внимание на двойных стандартах Киева. В заявлении Минобороны РФ после удара по Сумам 13 апреля подчеркивалось, что украинские власти размещают военные объекты в густонаселенных районах, используя гражданских как живой щит. Тогда же были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, участвовавших в совещании оперативно-тактической группы «Северск».

В США хотя публично и раскритиковали удар, отказались подписать заявление G7 с осуждением атаки в Сумах, чтобы «сохранить пространство для переговоров» с Москвой, пишет агентство Bloomberg. Администрация Дональда Трампа в целом неоднородна в оценке ситуации. Как сообщается, президент США назвал инцидент в Сумах «ужасным». Но при этом на просьбы Зеленского о покупке ЗРК Patriot заявил: «Когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете ее выиграть. Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, и надеетесь, что люди дадут вам ракеты». Таким образом американский лидер пока отказал Украине в продаже нового вооружения.

Как продвигается диалог РФ и США

Вашингтон и Москва напряженно работают во имя мира на Украине, а Европа продолжает работу во имя войны, заявил Дмитрий Песков, обозначив главный парадокс текущей ситуации. Однако за фасадом этой работы скрывается клубок противоречий.

С одной стороны, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф говорит о «новой форме отношений» РФ и США через «убедительные коммерческие возможности», намекая на сделку по Украине. С другой — сообщается о планах команды республиканца усилить санкции, если Москва «не проявит заинтересованности в урегулировании». Раскол наблюдается и внутри американской администрации: по информации СМИ, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог призывают президента «не доверять» России, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс назвал претензии Зеленского к США «абсурдом» и «непродуктивной риторикой».

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Дональд Трамп, заявивший о «дедлайне по прекращению огня для Путина», избегает конкретики. Зеленский, обиженный на Уиткоффа за упоминание «пяти территорий» (ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым) как ключевого вопроса урегулирования, пытается консолидировать поддержку внутри ЕС, созывая саммит в Киеве 9 мая. И тут есть ощутимые разногласия. В частности, Польша дала понять, что не будет «наивным образом» оказывать помощь Украине, а намерена «жестко отстаивать интересы» своих компаний при восстановлении страны. Премьер-министр Дональд Туск фактически заявил, что хочет зарабатывать на Украине.

Россия, со своей стороны, сохраняет прагматизм и сдержанность. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что ключевые параметры урегулирования на Украине обсуждаются, но согласовать их непросто. Мирное решение подразумевает безъядерный статус соседней страны, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета и территориальных границ РФ, отметил накануне глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Пока наибольший оптимизм внушают осторожные торгово-экономические инициативы. «Страны продвигаются в заключении сделки», — отметил Уиткофф, хотя детали еще неизвестны. Однако европейские союзники США не готовы к компромиссам. Это создает дополнительное давление на Вашингтон, который разрывается между желанием достичь сделки с Кремлем и необходимостью сохранить единство в НАТО.

В таких условиях продление моратория на удары по энергообъектам выглядит маловероятным. Как отметил Тигран Мелоян, за время действия запрета Россия не только укрепила свои аргументы перед западными визави в пользу того, что с текущем военно-политическим руководством Украины нельзя договариваться, но и продемонстрировала соблюдение обязательств со своей стороны. Вопрос в том, станет ли это основанием для смены подхода Вашингтона, чтобы, к примеру, усилить давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта.