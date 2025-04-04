План подрыва: ВСУ увеличили количество атак на российскую энергоинфраструктуру

В ночь на 4 апреля российская ПВО отбила массированный налет украинских ударных БПЛА, а всего в течение суток было поражено 112 беспилотников. Это крупнейший налет дронов с 18 марта, когда были достигнуты российско-американские договоренности о моратории на нанесение ударов по энергообъектам России и Украины. Несмотря на публичные заявления о его поддержке киевский режим увеличил количество атак на российскую энергоинфраструктуру. Таким образом Зеленский и его приближенные откровенно демонстрируют свое нежелание мира, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Удары по энергоинфраструктуре

В ночь на 4 апреля средства ПВО перехватили 107 ударных беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов сбито над Курской областью — 34 машины, над Орловской — 30, над Липецкой — 18. Днем были поражены еще пять дронов. Об этом 4 апреля сообщили в Минобороны России.

В течение недели киевский режим продолжил наносить удары по энергообъектам России вне зависимости от заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, также сообщили в российском военном ведомстве. С начала недели, согласно сводкам Минобороны РФ, было атаковано 14 таких объектов.

Фото: REUTERS

Справка «Известий» В Белгородской области 31 марта БПЛА ударил по трансформаторной подстанции в селе Смородино, без электричества осталось более 1200 бытовых потребителей. Также была атакована электроподстанция в Новогорьевке Запорожской области, поле чего без электроснабжения остались два населенных пункта Токмаковского района. В Курской области в ночь на 2 апреля после удара БПЛА по подстанции в селе Клюква произошло отключение трансформатора с прекращением электроснабжения более 1,2 тыс. бытовых потребителей. Кроме того, в приграничном районе области после намеренного обстрела произошел обрыв проводов высоковольтной линии. Из-за этого лишились электричества более 300 потребителей. 3 апреля были атакованы четыре энергообъекта. В ЛНР дрон нанес удар по газораспределительной станции «Сватово». Было повреждено оборудование, начался пожар. Газоснабжения лишилось более 11 тыс. потребителей. В Курской области после удара по высоковольтной линии «Сеймская — Клюква №1» электроснабжения лишились более 1,2 тыс. потребителей. В Белгородской области в результате артобстрела ВСУ выведен повреждена подстанции «Максимовка». Без электроснабжения оставались более 1,7 тыс. потребителей. 3 апреля в поселке Белая Березка Брянской области БПЛА повредил газопровод низкого давления. Через день по нему был вновь нанесен удар. 4 апреля украинский дрон повреждил газопровод низкого давления в городе Котовск Тамбовской области. ВСУ в Брянской области намеренно обстреляли объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» — без электричествая остались потребители Климовского района. Также в этом районе из-за обстрела произошел обрыв проводов высоковольтной линии. В Запорожской области дрон атаковал электроподстанцию «Васильевка». Без электричества осталось около 9 тысяч потребителей. В Липецкой области дрон атаковал энергообъект в деревне Новониколаевке, нарушив электроснабжение в одном из районов области.

Ранее ВСУ нанесли ряд ударов по стратегически важным энергетическим объектам. «Известия» писали, что 21 марта противник преднамеренно подорвал газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Ранее через ГИС осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки европейскими странам-потребителям.

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

28 марта противник нанес по ней двойной удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS, после чего вновь произошло сильное возгорание. Энергообъект фактически был уничтожен.

В ночь на 24 марта ВСУ ударными дронами атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«Сорвать начавшийся диалог»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 31 марта, что вместе с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым доложил Владимиру Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергоинфраструктуре.

Киев, по сути, не присоединился к мораторию на нанесение ударов по энергообъектам России и Украины, заявил 2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нарушение Киевом этого моратория, точнее, по сути, неприсоединение Киева к этому мораторию продолжается. Как уже было отмечено, мы это положение дел доводим до сведений американцев, — сообщил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Киев целенаправленно пытается сорвать договоренности России и США, нанося удары по российским энергообъектам, но Москва не будет поддаваться на провокации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 апреля.

— Мы наблюдаем с этой даты (18 марта), даты начала моратория, серию целенаправленных атак на объекты энергетической инфраструктуры РФ, которые несмотря на заявления украинской стороны о якобы военной необходимости, очевидно носят исключительно провокационный и демонстративный характер, — сказала она.

По ее данным, за этот период было зафиксировано более 30 ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры в Белгородской, Брянской, Запорожской областях, Краснодарском крае, Курской, Херсонской областях.

Она отметила, что Киев таким образом пытается сорвать начавшийся диалог между Москвой и Вашингтоном, так как военного значения эти атаки не имеют.

«Демонстрируют нежелание мира»

Ударами по энергетике Зеленский и его приближенные откровенно демонстрируют свое нежелание мира, рассказал «Известиям» экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Более того, после начала переговоров о мире, ударов по энергетике стало больше, — отметил он. — Зеленский и его окружение понимают, что окончание боевых действий — это начало больших проблем внутреннего и внешнего характера для них. Сейчас они держатся за счет угара войны. Как только наступит мирная передышка, он пропадет. У них начнут спрашивать: а почему мы проиграли, почему вообще начался этот конфликт? Без боевых действий они не удержатся у власти и понимают это. Они не хотят проводить выборы президента и это не случайно — это прямая опасность потерять свое положение. Почему США не повлияют на них? Это пока не понятно и вызывает серьезные вопросы.

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Современный военный конфликт — это в первую очередь экономика, а не вооружение, оружие и профессионализм солдат и офицеров, считает председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковника запаса Роман Шкурлатов.

— Безусловно, это все очень важные факторы, которые определяют превосходство той или иной стороны конфликта, но в первую очередь современная война — это деньги, — объяснил он. — Энергетика одна из важнейших составляющих экономики. Противник, нанося удары по нефтеперерабатывающим, газовым или электрогенерирующим мощностям, наносит ей ущерб. Все это сказывается на нашей боеспособности, что и является целью Украины.

По слова Шкурлатова, режим Зеленского пытается всеми возможными путями сорвать диалог России и США.

Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

— Ведем мы сейчас диалог с Америкой, потому что разговаривать в Киеве больше не с кем, — отметил он. — Договорились об энергетическом перемирии. В подтверждение этому мы даже уничтожили собственные ударные дроны, которые уже вышли на боевой курс. Мы очень щепетильно относимся к своим обещаниям. Противник же, напротив, продолжает бить по нашей энергетике. И делает он это целенаправленно, потому что продолжение вооруженного конфликта — это продолжение жизни Зеленского.

Роман Шкурлатов заметил, что в затягивании конфликта также заинтересованы и европейские кураторы Киева в лице Кира Стармера, Эммануэля Макрона и прочих представителей «брюссельской демократии».