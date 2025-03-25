Варварский след: ВСУ разрушили полсотни объектов культуры в Курской области

Украинские формирования, уходя из Курской области, целенаправленно разрушают объекты культурного наследия. Власти восстановят их и сделают всё, «чтобы покарать этих преступников», заявил Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству 25 марта. По данным «Известий», в курском приграничье пострадало почти 50 объектов культуры, на их восстановление уйдет около двух лет. На совете также обсудили включение классики отечественного кинематографа в обязательную школьную программу, проблемы городской архитектуры и состояние современного театра. В этот же день Владимир Путин вручил госнаграды молодым деятелям культуры. Как может расшириться программа «Пушкинская карта» и что думает глава государства о российском кино — в материале «Известий».

Сколько фильмов снимается в России

В России 25 марта отмечается День работника культуры. Этот праздник касается не только деятелей искусства и представителей творческих профессий, но и всех специалистов, которые занимаются сохранением культурного наследия страны, в том числе сотрудников музеев, театров, библиотек. В этот день Владимир Путин традиционно принял участие в заседании Совета по культуре и искусству.

Открывая его, он заявил о необходимости сделать культуру доступной всем россиянам вне зависимости от того, где они живут. Для этого он предложил включить показатель обеспеченности объектами культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

— Культура напрямую влияет на решение многих вопросов социального и экономического характера. С возрождением наследия связано успешное развитие туризма. А это значит, и развитие малого и среднего бизнеса, и создание рабочих мест, — привел пример президент.

Воспитание молодежи, пробуждение в ней любви к стране Владимир Путин и вовсе назвал одной из важнейших задач общества и государства. После президента слово взял режиссер Карен Шахназаров: он предложил сформировать список фильмов для просмотра в школах в рамках обязательной программы. Глава государства посчитал, что предложение требует пристального внимания.



— Кино более популярно, к сожалению, чем литература. Классические фильмы <…> многие не знают, тем более многие воспитываются вообще на Голливуде. Они и знать не знают «Летят журавли», к примеру. Это надо изучать так же, как изучают Чехова, Достоевского. Поэтому давно я предлагаю, уже не первый раз. Президент всякий раз поддерживает. Всякий раз это куда-то исчезает, — сказал «Известиям» Карен Шахназаров.



При этом Владимир Путин в целом назвал хорошими темпы развития отечественного кинематографа: в 2024 году было завершено производство 298 национальных лент и запущено производство еще 151. В прокат вышло 214 российских фильмов, из них 54 были сняты при поддержке Министерства культуры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Кассовые сборы составили 36 млрд рублей, а количество зрителей российских фильмов увеличилось на 10%. Хороший темп, хороший, и аудитория составила 100 млн человек. Поэтому движение у нас вперед есть, оно такое заметное, — сказал Владимир Путин.

Также президент допустил возможное расширение программы «Пушкинская карта», средства которой школьники охотно тратят и на отечественное кино. Не исключено, что вскоре по ней можно будет оплачивать и билеты на цирковые представления — об этом президента попросил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Владимир Путин пообещал изучить этот вопрос.

Сколько культурных объектов пострадало в курском приграничье

Представители культуры воспользовались возможностью разговора с президентом и достаточно откровенно высказали ему пожелания как от лица всего совета, так и в частном порядке. К примеру, ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский рассказал о проблеме подчиненности городских архитекторов стройкомплексу и, как следствие, появлении «человейников» и других прибыльных, но не вписывающихся в ансамбли сооружений. Ректор «Гнесинки» Александр Рыжинский и вовсе пожаловался на наличие творческих специальностей в непрофильных вузах: по итогу они готовят невостребованные и, откровенно говоря, никому не нужные кадры.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент особое внимание обратил на проблему, обозначенную врио заместителя губернатора Курской области Артемом Демидовым. Он заявил о целенаправленном разрушении украинскими боевиками объектов культурного наследия. Владимир Путин подтвердил, что украинские формирования, уходя из Курской области, разрушают церкви и объекты культурного наследия, и пообещал, что эти факты не останутся без внимания.



— Все те злодеяния, безусловно, фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой. И всё, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, безусловно, будем делать. А некоторые уже оказываются в наших руках и преданы суду. Так и будем дальше поступать. Но предусмотреть восстановление этих объектов культуры, безусловно, нужно заранее. Обязательно это будет одним из пунктов поручения, которое будет сформулировано по результатам сегодняшнего обсуждения, — сказал Владимир Путин.



Сейчас в «Белой книге» — так в Курской области назвали реестр исторических зданий, которые пострадали от преступных действий ВСУ — 49 объектов, рассказал «Известиям» Артем Демидов.

— Мы всё фиксируем, передаем в следственное управление, дальше возбуждается уголовное дело. По восстановлению: сначала территорию освобождаем, потом работают саперы, и только потом можем приступить к восстановлению. По срокам: в зависимости от сложности, но стандартно — год-полтора на проектирование и около двух на восстановление, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В контексте СВО высказался и Эдгард Запашный: он призвал разработать механизм лишения госнаград и званий уехавших за границу артистов, которые оскорбляют Россию, поскольку они позволяют себе «клеветнические высказывания» в адрес государства, народа и ВС РФ. Владимир Путин осторожно высказался по этому предложению: он считает возможным вводить определенные ограничения для таких уехавших из страны деятелей культуры в некоторых случаях, но призвал очень аккуратно относиться к этому вопросу.

Кто из деятелей культуры получил госнаграды

Традиционно в этот день в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля Владимир Путин вручил государственные награды молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей и юношества. Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы «Академия русской музыки» Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. За произведения для детей и юношества премий были удостоены иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева.



В своем выступлении перед награжденными президент отметил заслуги каждого из них, которые «своим талантом, достижениями утверждают непреходящую значимость традиций и ценностей, которые составляют саму суть отечественной культуры».

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

— Способность хранить традиции и насыщать их новым звучанием — это дар, отличающий всех по-настоящему творческих, талантливых людей. Вы держите связь времен и поколений, наполняете атмосферу культурной среды светом своего вдохновения, даете пример высочайшего профессионализма, верности призванию и гражданскому долгу. И, безусловно, достойны высокого признания государства и общества, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент поблагодарил лауреатов премий в области культуры за основательную работу и решил пообщаться с ними неформально за бокалом шампанского. Награжденные воспользовались возможностью встречи с президентом и высказали ему свои предложения по развитию культуры: писатель Леонид Рожников предложил главе государства подумать о разработке мер, которые позволят сделать печать качественных книг выгодной, поскольку зачастую на книжных полках можно увидеть приносящую прибыль продукцию «неблестящего качества». Худрук Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леонид Фрадкин попросил президента поручить Министерству культуры организовать гастроли ансамбля в регионах.