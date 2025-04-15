Курск держит удар: город пережил самый массированный налет с начала СВО

Боевые части БПЛА, атаковавших в ночь на 15 апреля Курск, были снаряжены шрапнелью, которая используются для массового уничтожения людей. Это показывает, что главной целью для ВСУ были мирные жители, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Город пережил самый массированный удар противника с начала спецоперации. По предварительным данным, погибла мирная жительница, еще девять человек пострадали, 24 многоквартирных и 37 частных домов были повреждены. Какая сейчас обстановка в городе и как Россия может ответить на эти удары — в материале «Известий».

Ночной налет

В ночь на 15 апреля Курск атаковали 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин прибыл на место ударов ночью. Он рассказал, что территория вокруг одного из домов усыпана осколками стекол и обломками БПЛА с надписями на украинском языке. По его словам, эти фрагменты соберут и направят на экспертизу.

— Вражеский дрон врезался в жилой дом. Повреждены квартиры на девятом, восьмом и седьмом этажах. Территория в осколках, также повреждены автомобили. Четыре машины по меньшей мере пострадали, — сообщил Алексей Полторанин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев

Большинство курян рассказывают, что в момент украинского обстрела они спали.

— Помню, что на меня что-то падает и сыпется, как песок. И слышу уже сын кричит: «Ма, ты жива?» Я отвечаю ему: «Да, жива», — рассказала местная жительница Валентина Леонидовна.

Она добавила, что в результате обстрела ее сын получил ранения и был госпитализирован в областную больницу.

Анастасия Ивановна вспоминает, что проснулась от сильного грохота, похожего на удар металла о металл. Когда она вышла в подъезд, увидела, что там всё разрушено.

Еще одна местная жительница рассказала, что обстрелы начались около 01:40 — тогда раздался сильный грохот. Она вышла на лестничную площадку и увидела выбитые стекла.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев

ВСУ целенаправленно ударили по мирной инфраструктуре Курска с помощью БПЛА. В нескольких домах произошло возгорание, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В результате погибла 85-летняя женщина, девять мирных жителей пострадали. Они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. Еще два человека обратились в скорую помощь с легкими травмами, их отпустили на амбулаторное лечение после предоставления необходимой медицинской помощи, отметили там.

Огонь повредил 24 многоквартирных, 37 частных домов и 20 автомобилей. Из них 11 — это машины скорой помощи, один из снарядов попал в гараж со служебными машинами. Жильцов поврежденных домов устроили в пунктах временного размещения, рассказали в администрации Курской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев

— Беспрецедентное по жестокости преступление украинских нацистов, ночной удар беспилотников по Курску. Пострадало 24 МКД (многоквартирных дома. — Ред.), три из них достаточно серьезно, работают эксперты. До вечера они оценят возможность восстановления домов. На время все люди размещены в ПВР еще ночью. Всех эвакуировали, все обеспечены питанием, помощью. Всех пострадавших мы обеспечим необходимыми выплатами. За каждым будет установлен уход. Ни один человек не останется без помощи, без заботы. Враг агонизирует, но куряне становятся еще только крепче, еще сплоченнее перед лицом опасности, — сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Около тысячи человек остались без электричества в Железнодорожном округе Курска. В целях безопасности было отключено электроснабжение в многоквартирных домах, пострадавших от прилетов, на улицах Заводская, Орловская, Веспремская, сообщили в пресс-службе компании «Россети Центр».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев

« Массированный удар украинских дронов по Курску — это циничное действие, демонстрирующее истинные цели нацистского режима Владимира Зеленского», — написал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По факту массированной атаки ВСУ на жилые дома в Курске СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Цель удара противника по Курску

Дроны, которые били по Курску, были начинены шрапнелью, рассказал военный волонтер Роман Алехин, находящийся сейчас в Курской области.

— Это значит, они хотели нанести максимальный ущерб людям, — рассказал он «Известиям». — Шрапнель используется в основном для массового поражения живой силы. Кассетный боеприпас падает на землю и только потом взрывается, а этот снаряд детонирует в воздухе и проливает настоящий дождь из железных поражающих элементов.

По его словам, сейчас в городе всё спокойно — с утра ни разу не объявляли воздушной тревоги. Разбирают повреждения и завалы, оценивают ущерб.

— Некоторые частные дома полностью выгорели и не подлежат восстановлению. Людей из опасных районов переместили в пункты временного размещения, там сейчас находятся и беженцы из приграничья, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев

Цель у таких атак всегда одна — запугать людей, показать свою силу, рассказал «Известиям» Виктор Литовкин.

— Это идеология бандеровцев и террористов, — подчеркнул он. — Почему они убивают общественных деятелей, журналистов, политиков, врачей, учителей? Чтобы показать свою власть. Им ничего прогрессивного не надо. Они лишь хотят держать людей в рабстве темноты и страха. Вот и нагоняют его таким способом. Это их естественные действия. Но россиян им напугать не получилось, а вот свое население удалось. Власть на Украине сейчас держится на страхе. Люди там не могут выразить свое мнение против бандеровской власти. Они понимают, что у них есть дети и жизнь, которую могут отобрать в любой момент.

На Западной Украине боролись с нацистами до 1956 года. Но, видимо, «не добили, выпустили из тюрем, и они пришли к власти на Украине», заключил эксперт.