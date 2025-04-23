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The Telegraph перечислила возможные детали плана Трампа по Украине

The Telegraph: США представят план по миру на Украине 23 апреля в Лондоне
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Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
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План американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, который состоит из семи пунктов, возможно, будет представлен в Лондоне 23 апреля. Об этом 22 апреля сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Первыми двумя пунктами плана, как ожидается, станет прекращение огня и прямые переговоры между Москвой и Киевом. Третий пункт коснется отказа украинской стороны от членства в Североатлантическом альянсе (НАТО). При этом у нее останется право претендовать на вступление в Европейский союз.

Четвертый пункт содержит признание Украиной суверенитета России над Крымом. Пятый пункт включает в себя передачу Запорожской атомной электростанции под контроль США, а шестой — подписание Киевом соглашения о добыче полезных ископаемых, которое предоставит американским компаниям доступ к природным ресурсам страны.

Седьмой пункт поднимает вопрос о возможности формирования новых отношений между США и Россией, утверждая, что все санкции будут сняты и две страны смогут начать сотрудничать в сфере энергетики.

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Официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс 22 апреля сообщила, что США стремятся к урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем и будут ждать результаты переговоров с Украиной, Великобританией и Францией в Лондоне 23 апреля.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ продолжает контакты с США по украинской проблематике по всем возможным каналам. При этом он добавил, что Москва не склонна загонять мирное урегулирование в жесткие временные рамки.

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