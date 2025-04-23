Мирное бремя: жизнеспособен ли план Трампа по урегулированию конфликта

Новый мирный план Трампа по урегулированию украинского кризиса — предвестник выхода США из конфликта, считают эксперты. Вашингтон работает над очередной инициативой, которую вскоре должен представить американский лидер. По данным СМИ, в ней рассматривается вопрос о создании миротворческих сил для наблюдения за прекращением огня — «совместной комиссии» с участием РФ, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО. Россия выступает против разворачивания на Украине вооруженных сил из любых стран. Вместе с тем в РФ снова ожидают спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, обсуждать украинское урегулирование собираются и в Лондоне.

План Трампа по украинскому урегулированию

Дональд Трамп намерен представить на этой неделе детали своего мирного плана по Украине, который, по данным источников The New York Post, включает три ключевых компонента: развертывание европейских сил для контроля за прекращением огня, создание «сил обеспечения устойчивости» в качестве гарантий безопасности для Киева и формирование «совместной комиссии» с участием России, Украины и нейтральной третьей стороны. Последняя, согласно потенциальному документу, не должна входить в НАТО, чтобы обеспечить баланс интересов. США, как подчеркивают авторы инициативы, останутся вовлеченными в процесс, но без прямого военного присутствия.

Судя по утечкам, план предполагает, что Украина может согласиться на признание потери 20% территорий, включая Крым и четыре новых региона, вошедших в состав России по итогам референдумов. Однако речь идет о статусе де-факто, а не де-юре, что формально позволит Киеву сохранить лицо. Как сообщил неназванный чиновник администрации Трампа, украинские представители на переговорах в Вашингтоне выразили особую озабоченность именно территориальным вопросом, но не отвергли предложение полностью. Владимир Зеленский же заявил вчером 22 апреля: Украина не признает Крым российским юридически. Вторила ему и глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Проблемой может стать выбор нейтральной стороны для участия в «совместной комиссии». Москва категорически против присутствия на Украине контингентов НАТО или ЕС и называет это прямой угрозой своей безопасности. Об этом в частности говорили в МИД РФ: «Любое иностранное присутствие на Украине независимо от флага, вывесок, декларируемых мандатов будет рассматриваться Россией как угроза безопасности нашей стране и несет риск прямого боестолкновения участников подобных так называемых миссий от отдельных членов НАТО, а значит, всего альянса с нашей страной».

Мониторингом прекращения огня вообще должны заниматься миротворцы ООН, отметил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

— Но у нас натянутые отношения с организацией, даже несмотря на то, что РФ член Совета безопасности. Китайцы? Запад и Трамп будут против. Франция и Великобритания? Мы будем против. Сейчас каждая страна рассматривается в рамках «коалиции» — кто чей союзник. Плюс российские представители неоднократно говорили, что против любого вмешательства на земле, — заявил эксперт «Известиям».

Фото: Global Look Press/Michael Kappeler

Пасхальное перемирие, инициированное Россией, по мнению американских СМИ, стало проверкой готовности сторон к диалогу. По данным CNN, за сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня более тысячи раз (по российским данным свыше 4,9 тыс. раз), что подтвердило нежелание Киева идти на уступки. «Для Москвы это был жест доброй воли, который обнажил украинское руководство и его европейских сторонников как главное препятствие для сделки», — прокомментировали на американском телеканале.

Как воспринимают американские предложения стороны конфликта

Предварительно, в России комплиментарно отреагировали на план Трампа. Инициативу президента США по урегулированию конфликта на Украине отразят в российских единых учебниках по истории, заявил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. «Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России...», — сказал один из авторов учебника.

В президентских кругах реакции на план не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь заявил об отсутствии ответа от Киева на предложение Владимира Путина обсудить ненанесение ударов по гражданским объектам.

Эксперты видят в инициативе Трампа двойной посыл. Публикация плана может быть предвестником выхода США из переговорного процесса, считает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

— В текущем виде его не примет ни Россия, ни Украина. Особенно спорна идея европейских «сил противодействия», которые Москва сочтет прямым вовлечением ЕС в конфликт. Возможно, Трамп хочет показать, что Вашингтон сделал всё возможное, а теперь перекладывает бремя на Европу, — заявил Мелоян «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Другой сценарий, по мнению эксперта, — проверка «красных линий» сторон через медийное освещение. Однако, как отмечает Мелоян, такой подход малопродуктивен.

— Обсуждать уступки публично — значит ослабить свою позицию. Скорее, это давление на участников переговоров, но в случае с Россией такой метод не сработает,— добавил он.

Константин Блохин считает, что план Трампа — это американское видение, где сохранение киевского режима противоречит целям российской СВО. Даже если Украина согласится на потерю территорий, для Зеленского это будет поражением.

— Это лишь один вариант урегулирования. Если его не примут — США умывают руки и выходят из украинского конфликта. Трамп скажет, что сделал всё, что мог, а вы европейцы, если хотите за свой счет поддерживать Украину — поддерживайте, — отметил Константин Блохин.

Перспективы разрешения кризиса

Переговоры в Лондоне 23 апреля, где соберутся делегации США, Украины, Великобритании и Франции, станут тестом на жизнеспособность плана Трампа. Владимир Зеленский заявил о готовности Киева «двигаться максимально конструктивно», но его слова контрастируют с жесткой позицией по территориальной целостности.

Европа, судя по всему, продолжит курс на поддержку Киева. Однако растущая усталость от конфликта и давление США могут заставить ЕС пересмотреть подход. Reuters отмечает, что рейтинг одобрения Трампа упал до 42%, это подталкивает его к демонстрации немедленных дипломатических успехов.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф Фото: REUTERS/LUDOVIC MARIN

Ключевым индикатором станет визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Предыдущие встречи с российским руководством, включая переговоры 11 апреля в Санкт-Петербурге, прошли продуктивно. По словам Дмитрия Пескова, «Россия продолжает контакты с США по различным каналам». Одним из таких можно считать недавний визит спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Вашингтон.

Позиция Европы остается неоднозначной. С одной стороны, Париж и Берлин публично поддерживают Киев, с другой — опасаются эскалации. «ЕС оказался в ловушке: финансовая и военная помощь Украине истощает бюджеты, но признать провал «проекта Зеленского» — значит потерпеть геополитическое поражение», — отмечает американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин.

Он и вовсе считает, что даже предложенные Штатами уступки недостаточны для РФ, а с режимом в Киеве договариваться не о чем.

— На Украине необходимо провести честные и свободные выборы для всех политических фигур. Пройти они должны под международным наблюдением. С действующим режимом договариваться невозможно и они уже давно сами себя дискредитировали. Никто не хочет с ними связываться, в том числе американцы. Это, к слову, может быть одним из требований российской стороны. Замена Зеленского на [экс-главкома ВСУ Валерия] Залужного не приведет ни к каким положительным результатам, — заявил «Известиям» Владимир Бровкин.

Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer

Если план Трампа не будет принят, сценарии варьируются от заморозки конфликта до полномасштабного кризиса. США, вероятно, существенно сократят помощь Украине, но не выйдут из игры полностью — Вашингтон сохранит рычаги влияния через санкции и дипломатию. Для России ключевым остается вопрос безопасности: «Любое урегулирование должно включать демилитаризацию Украины и гарантии невступления в НАТО», — напоминает Константин Блохин.

Перспективы туманны, но диалог, хотя и хрупкий, продолжается. Как сказал Трамп, последние встречи с Россией и Украиной были «очень хорошими», а детали станут известны «в ближайшие три дня».