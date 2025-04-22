Песков заявил о непубличности плана Трампа по урегулированию конфликта Украине

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине никто в Кремле не будет делать публичным. Об этом 22 апреля «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем нашу работу и с американцами. Работают все наши каналы, те, которые имеются для контактов. Поэтому посмотрим», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не склонны загонять мирное урегулирование в жесткие временные рамки.

21 апреля Трамп пообещал сообщить журналистам о своем предложении по урегулированию украинского конфликта в ближайшие три дня. По его словам, последние встречи американской стороны с РФ и Украиной прошли очень хорошо.

Песков 22 апреля заявил, что российская сторона продолжает контакты с США, но не стоит ставить вопрос урегулирования конфликта на Украине «в сжатые временные рамки». Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с Киевом. Песков также указал на то, что киевский режим по-прежнему не предпринимает никаких действий для снятия «самозапрета на контакты с Москвой».