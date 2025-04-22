Песков указал на продолжение поиска путей урегулирования ситуации на Украине

Российская сторона продолжает контакты с США, но не стоит ставить вопрос урегулирования конфликта на Украине в сжатые временные рамки. Об этом 22 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.

«Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, наверное не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки», — отметил Песков, комментируя заявления из США о возможном достижении договоренностей по украинскому кризису.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с Киевом.

Песков также указал на то, что киевский режим по-прежнему не предпринимает никаких действий для снятия самозапрета на контакты с Москвой.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля сообщил, что конкретных планов по переговорам с Украиной нет. По его словам, Киев должен предпринять шаги для того, чтобы «юридически расчистить» препятствия на пути таких контактов.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал сообщить журналистам о своем предложении по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие три дня. В свою очередь, его спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 15 апреля заявил, что США продвигаются вперед по заключению сделки с РФ об урегулировании украинского конфликта.