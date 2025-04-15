Уиткофф заявил о продвижении США в переговорах с РФ по Украине

Соединенные Штаты продвигаются вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Об этом во вторник, 15 апреля, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

«Вы использовали очень хорошее слово — намечается. Да, я уверен», — сказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News, когда его спросили, уверен ли он в том, что намечается сделка.

По словам Уиткоффа, всего он провел три встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как указал дипломат, в настоящее время переговоры по Украине находятся на стадии «чего-то важного».

«Я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле», — заявил он.

Также спецпосланник президента Соединенных Штатов отметил, что есть возможность перестроить отношения между Россией и США посредством коммерческого партнерства.

Встреча Путина с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, до начала переговоров заявил, что встреча Путина и Уиткоффа — хорошая возможность, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.