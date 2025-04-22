Трамп пообещал сообщить о плане по Украине в ближайшие три дня
Президент США Дональд Трамп 21 апреля пообещал сообщить журналистам о своем предложении по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие три дня.
«Я расскажу вам все подробности в течение следующих трех дней. <…> Но у нас были очень хорошие встречи с Украиной, Россией… Посмотрим, как это сработает», — приводит его слова газета The New York Post.
Накануне Трамп сообщил о том, что последние контакты США с Россией и Украиной были очень хорошими. Он уточнил, что в ближайшие три дня будут раскрыты все детали переговоров.