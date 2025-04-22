В Госдепе заявили о желании урегулировать конфликт на Украине дипломатией

США стремятся к урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем и будут ждать результаты переговоров с Украиной, Великобританией и Францией в Лондоне 23 апреля. Об этом заявила на брифинге официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Президент [США Дональд] Трамп хочет разрешить это дипломатически. <...> Оба, и госсекретарь [Марко Рубио], и президент, говорили, что это (конфликт на Украине. — Ред.) не решить военным путем. Они хотят, чтобы дипломатия работала», — сказала она на мероприятии, которое транслировалось на YouTube-канале ведомства.

Брюс также сообщила, что госсекретарь США не будет участвовать в переговорах в Лондоне. Представителем Вашингтона на этих встречах выступит спецпосланник Трампа Кит Келлог.

«Мы с нетерпением ждем его сообщений о том, достигли ли мы успеха в Лондоне», — заявила спикер Госдепа.

Ранее в тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что РФ продолжает контакты с США по украинской проблематике по всем возможным каналам. При этом он добавил, что Москва не склонна загонять мирное урегулирование в жесткие временные рамки.

21 апреля Трамп пообещал сообщить журналистам о своем предложении по урегулированию украинского конфликта в ближайшие три дня. По его словам, последние встречи американской стороны с РФ и Украиной прошли очень хорошо.