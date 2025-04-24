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Трамп указал на сложность диалога с Киевом по урегулированию конфликта на Украине

Трамп заявил, что договариваться с Украиной оказалось сложнее, чем с Россией
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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США испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией, договоренности с которой практически достигнуты. Об этом 23 апреля заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп также признался, что с президентом Украины Владимиром Зеленским ему куда сложнее иметь дело, чем он изначально ожидал.

«Я думаю, что Россия готова <...>. Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. <...> Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее, но это нормально», — сказал он.

На вопрос журналистов о возможности признания Крыма российским Трамп ушел от ответа, сказав, что хочет добиться завершения конфликта. Также американский лидер выразил надежду, что у российской и украинской сторон получится договориться.

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В этот же день Трамп отметил, что ситуация для Украины ужасна, а ее президент, продолжив конфликт, может потерять всю страну через несколько лет. Кроме того, по словам американского лидера, заявление Зеленского про отказ признать Крым российской территорией мешает мирному урегулированию конфликта.

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