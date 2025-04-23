Трамп назвал слова Зеленского про отказ признать Крым мешающими урегулированию
Президент США Дональд Трамп 23 апреля заявил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского про отказ признать Крым российской территорией мешают мирному урегулированию конфликта.
«Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.
По словам Трампа, заявление Зеленского очень вредно для мирных переговоров с Россией, а полуостров был потерян много лет назад «под эгидой президента Барака Хусейна Обамы». Американский лидер уточнил, что ситуация для Украины ужасна, а ее президент, продолжив конфликт, «может потерять всю страну через несколько лет».
Также глава Белого дома заявил, что мир очень близок сделке по урегулированию конфликта на Украине, но Зеленский должен сделать шаг навстречу.
Ранее в этот день сообщалось, что США возмущены отказом Украины признать Крым российской территорией. Уточнялось, что представители американской делегации отменили свой визит в Лондон на очередной этап переговоров по урегулированию украинского кризиса на фоне «гнева в Вашингтоне» из-за нежелания Киева согласиться на официальное признание Крыма частью РФ.