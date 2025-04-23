Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио заявил о лучшем понимании позиции РФ после переговоров по Украине
Мир
Трамп назвал слова Зеленского про отказ признать Крым мешающими урегулированию
Мир
В Венгрии завершена реставрация мемориала павшим воинам Дебреценской операции
Мир
СМИ сообщили о намерении Трампа повысить налоги для миллионеров
Мир
На памятник членам УПА в Польше добавили напоминание о геноциде
Мир
Песков сообщил о схожести взглядов Путина и Трампа на подход к переговорам
Политика
Политолог назвала торгом заявления США о возможном выходе из переговоров по Украине
Происшествия
В Кабардино-Балкарии госпитализировали двоих подростков после драки с поножовщиной
Мир
Депутат бундестага назвал роль СССР в окончании ВОВ ключевой
Мир
На похоронах папы римского Россию представит министр культуры Любимова
Мир
Иран начал укреплять подземные ядерные объекты на фоне переговоров с США
Мир
Песков заявил об отсутствии у РФ территориальных претензий к странам Балтии
Мир
Хуситы заявили об ударах по целям в израильских Тель-Авиве и Хайфе
Мир
В Италии допустили участие страны в миссии ООН на Украине при согласии РФ
Мир
Посол РФ в Австрии подчеркнул необходимость для ЕС восстановить связи с Россией
Происшествия
Восемь детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Севастополе
Общество
Взорвавшего страйкбольную пиротехнику в гостинице «Восток» в Москве арестовали
Сюжет:

Трамп назвал слова Зеленского про отказ признать Крым мешающими урегулированию

Трамп: слова Зеленского про отказ признать Крым мешают урегулированию конфликта
0
EN
Фото: Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп 23 апреля заявил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского про отказ признать Крым российской территорией мешают мирному урегулированию конфликта.

«Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

По словам Трампа, заявление Зеленского очень вредно для мирных переговоров с Россией, а полуостров был потерян много лет назад «под эгидой президента Барака Хусейна Обамы». Американский лидер уточнил, что ситуация для Украины ужасна, а ее президент, продолжив конфликт, «может потерять всю страну через несколько лет».

Также глава Белого дома заявил, что мир очень близок сделке по урегулированию конфликта на Украине, но Зеленский должен сделать шаг навстречу.

Мыслят деструктивно: Европа и Украина срывают новый план Трампа
Почему лондонская встреча по урегулированию на высоком уровне не состоялась

Ранее в этот день сообщалось, что США возмущены отказом Украины признать Крым российской территорией. Уточнялось, что представители американской делегации отменили свой визит в Лондон на очередной этап переговоров по урегулированию украинского кризиса на фоне «гнева в Вашингтоне» из-за нежелания Киева согласиться на официальное признание Крыма частью РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025