В двух руках: встреча Путина и Уиткоффа позволила сблизить позиции РФ и США

Разговор Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа позволил сблизить позиции не только по Украине, но и по другим международным вопросам, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Уиткофф прибыл в Москву с посланиями Трампа к Путину и уезжает с посланиями для президента США от российского лидера, уточнил Дмитрий Песков. Российский лидер, в частности, ознакомился с новым планом Трампа по урегулированию. Украинская сторона уже успела отвергнуть ключевые пункты мирной инициативы. При этом Трамп уверенно отметил, что территориальные уступки и отказ от членства в НАТО не подлежат обсуждению. Европейские союзники США также начали склонять Киев к территориальным уступкам.

Путин и Уиткофф провели переговоры в Кремле

Четвертая встреча Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа стала очередным шагом в сложной дипломатической партии между Москвой и Вашингтоном. Переговоры в Кремле, которые продолжались три часа, прошли в атмосфере, которую помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал конструктивной и полезной.

Ушаков подчеркнул символичность даты: диалог состоялся в годовщину встречи на Эльбе в 1945 году, когда советские и американские войска объединили фронты. «Сегодняшний разговор позволил дополнительно сблизить позиции не только по Украине, но и по другим международным вопросам», — отметил он.

Великая Отечественная война, 1941–1945 годы. Встреча на Эльбе советских и американских войск. Командир 58-й гвардейской стрелковой Красноградской Краснознаменной ордена Суворова дивизии генерал-майор Владимир Васильевич Русаков и командир 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии генерал-майор Эмиль Райнхард проходят по улице города Торгау. 26 апреля 1945 года Фото: РИА Новости/Иван Шагин

На встрече присутствовали ключевые фигуры российской внешнеполитической команды по американскому треку: спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков. Параллельно переговорам посол США в Москве Линн Трейси приняла участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. Этот жест мог символизировать попытку Вашингтона продемонстрировать уважение к исторической памяти России, несмотря на сохраняющиеся противоречия.

Центральной темой переговоров стал новый план Трампа по урегулированию украинского конфликта, детали которого ранее были обнародованы агентством Reuters. Документ, представленный Уиткоффом в Париже 17 апреля, включает несколько пунктов: постоянное прекращение огня, признание Крыма де-юре российской территорией, а новых регионов — де-факто под контролем Москвы.

Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Киеву предлагается вернуть часть Харьковской области, отказаться от вступления в НАТО и согласиться на экономическое сотрудничество с США, включая управление Запорожской АЭС американцами. Взамен предусмотрены снятие санкций с России и совместные проекты в энергетике и промышленности.

«Дело движется», — лаконично прокомментировал итоги переговоров спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Дмитрий Песков добавил, что Уиткофф привез в Москву «послания Трампа» и увез ответные сигналы от российского лидера.

Однако Кремль не скрывает скепсиса в отношении Киева.

«Киевский режим продолжает вовлеченность в террористическую деятельность на территории РФ, показывая свою сущность. Россия должна быть начеку», — заявил Песков, подчеркнув, что переговоры не отменяют необходимости оставаться бдительными.

25 апреля в результате взрыва автомобиля погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик.

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля на бульваре Нестерова. В результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-майор Ярослав Москалик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тем не менее новая встреча президента с Уиткоффом — свидетельство последовательного выстраивания конструктивного диалога между Россией и США, считает член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик.

— Это хорошая тенденция, означающая, что Москва и Вашингтон находятся во взаимодействии и слышат друг друга, что было невозможно при предыдущей американской администрации. Очередная встреча Уиткоффа и главы нашего государства — сигнал для всего мирового сообщества, что Россия и США находятся в плотном контакте и здесь нет места антироссийскому настрою и субъективному подходу, который характерен для ряда западных стран, несмотря на откровенный саботаж Киевом процесса мирного урегулирования и поддерживающей его «партии войны», — заявил в беседе с «Известиями» Дмитрий Белик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Трамп, комментируя процесс, заявил, что «достижение соглашения очень близко», но признал: завершить конфликт оказалось сложнее, чем он ожидал. Его ключевые тезисы — признание Крыма российским, вина Киева в развязывании войны из-за стремления в НАТО и невозможность украинского членства в альянсе — стали основой для диалога с Москвой. При этом американский президент неожиданно смягчил свою риторику, назвав прошлые заявления о «завершении войны за день» фигурой речи.

Перспективы мирного урегулирования конфликта

Несмотря на прогресс в российско-американском диалоге, главным камнем преткновения остается позиция Киева. Украина отвергла ключевые пункты плана Трампа, настаивая на трех условиях: непризнание потери территорий, отсутствие ограничений для армии и свобода вступления в любые международные альянсы (читай — в НАТО).

«Крым и другие «оккупированные территории» — это Украина, и их потеря не признается», — заявили в МИД страны.

Европа, формально поддерживая Киев, также внесла коррективы в ответное предложение: требует гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО, поэтапного снятия санкций с России и восстановления их в случае нарушения договора.

Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk

Однако давление на Украину растет. Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что стране, возможно, придется пойти на территориальные уступки. «Для мира, временного мира, возможно, это может быть решением», — заявил он в интервью британским СМИ. The Daily Telegraph сообщает, что Киев уже не исключает «утраты территорий» в обмен на гарантии безопасности.

Европа заняла двойственную позицию. С одной стороны, европейские лидеры, по данным Reuters, склоняют Киев к компромиссам. С другой — их ответный план включает условия, неприемлемые для Москвы. В частности, Украина должна получить финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине. Кроме того, Европа против каких-либо ограничений для Вооруженных сил Украины, хотя этот пункт был частью Стамбульского соглашения, которое почти было заключено между Россией и Украиной в 2022 году.

Страны Евросоюза всеми силами пытаются подлить масла в огонь, отмечает член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.

— Чем руководствуются европейские политики, так активно настаивающие на продолжении военных действий, остается только догадываться. Разве адекватный человек будет настаивать на продолжении вооруженного конфликта в любой точке мира? Ответ очевиден, — заявила «Известиям» сенатор Наталья Никонорова.

Фото: Global Look Press/Sergey Petrov

Ситуацию усложняет и торопливость Вашингтона. Трамп, стремясь заключить сделку в первые 100 дней президентства (срок истекает 29–30 апреля), усиливает давление на Киев. Politico отмечает: военная поддержка США критически важна для Украины и ее прекращение станет для нее катастрофой. При этом Белый дом дал понять, что возможный выход Штатов из переговоров — всё еще актуальный вопрос. «О выходе США из переговорного процесса нужно спрашивать «через две недели», — отметил Трамп.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к сделке, но указал на необходимость «доработки отдельных элементов». Аналитики сходятся во мнении: основная проблема — сложность переговорного процесса и нехватка доверия между сторонами. Мы видим очень трудную динамику завершения конфликта на Украине и очень сложный многоуровневый политико-дипломатический процесс, в котором Россия и США становятся ключевыми и наиболее ответственными игроками, считает директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

— Европейцы уже дискредитировали свои возможности в качестве гарантов мирного процесса. Сегодня новая администрация Трампа осуществляет существенный разворот в подходах к отношениям с РФ, в том числе в интерпретации конфликта на Украине. Это дает некоторые основания для надежды. Мы видим высокую активность американской стороны, прилет Уиткоффа, контакты на всех уровнях. Хочется надеяться, что это будет способствовать политико-дипломатическому окончательному завершению, а не заморозке конфликта на Украине, — заявил «Известиям» Федор Войтоловский.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Частота встреч Путина и Уиткоффа оправдана — ситуация меняется быстро, появляются новые вводные, в том числе касающиеся позиций и европейских стран, и, конечно, украинской стороны, добавляет эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

— Какие-то предложения внутри их дискуссии, я думаю, можно считать уже согласованными, по каким-то продолжается обсуждение. Особенно учитывая происходящий контекст с Евросоюзом. Кроме того, всегда в таких случаях возникает большое количество технических деталей. И в ходе одной встречи все эти детали охватить малореально. Поэтому будем надеяться, что это еще один шаг вперед на пути согласования как минимум российской и американской позиций, — заявил он «Известиям».

Пока РФ и США демонстрируют беспрецедентную для последних лет готовность к компромиссам, Украина и Европа остаются слабым звеном. Киев, лишенный единства внутри элит, балансирует между сопротивлением и вынужденными уступками. Европа, раздираемая противоречиями, не может предложить внятную стратегию. В этих условиях российско-американский диалог выглядит единственным механизмом, способным остановить конфликт. Остается вопрос: хватит ли Вашингтону политической воли преодолеть сопротивление Киева, Брюсселя и Лондона, чтобы превратить приближающееся соглашение в реальность.