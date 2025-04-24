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Сорвалась, не начавшись: что известно о встрече по Украине в Лондоне

Статус переговоров был значительно понижен из-за позиции Киева
Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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В среду, 23 апреля, в Лондоне должны были состояться переговоры глав МИД по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако в результате статус встречи был значительно понижен, а важные вопросы не были затронуты. Сначала госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не полетит на переговоры. Затем отказались также Париж и Берлин. Причиной всему этому послужили слова президента Украины Владимира Зеленского (полномочия истекли 20 мая 2024 года) об отказе признать Крым российским. Встреча всё же состоялась, однако прошла на уровне официальных представителей. Подробнее о договоренностях, достигнутых во время переговоров — в материале «Известий».

Встреча в Лондоне 23 апреля: что известно, о чем договорились

В среду, 23 апреля, в Лондоне состоялась встреча официальных представителей ряда западных стран с целью вновь обсудить вопросы урегулирования конфликта на Украине. Изначально переговоры должны были пройти на уровне глав МИД, однако впоследствии ее уровень был понижен.

Представители ЕС и Украины

Представители ЕС и Украины во время встречи в Лондоне, 23 апреля 2025 года

Фото: x.com

До этого сообщалось, что США в Лондоне должны были представить план урегулирования, состоящий из семи пунктов, одним из которых было признание США российского суверенитета над Крымом. Однако эти условия отверг киевский лидер Владимир Зеленский, из-за чего госсекретарь США Марко Рубио отказался от поездки в Великобританию.

В результате со стороны США в Лондон прилетел спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог. Великобританию представлял советник премьер-министра по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл, Францию — дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, Германию — советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плетнер. Со стороны Украины участвовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Встреча завершилась подписанием деклараций и договоренностью о «дальнейших регулярных консультациях для достижения мира». По словам Ермака, участники встречи подчеркнули приверженность усилиям президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS/Alina Smutko

При этом важных решений на встрече принято не было.

Как заявила в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, «если называть вещи своими именами, Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций, убедительно подтвердив намерения Банковой любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс».

Представитель российского МИД напомнила, что в Лондоне планировалось обсудить подготовленный США план мирного урегулирования, однако Киев категорически отказался идти на какие-либо уступки, предусмотренные в этом плане.

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Позиция Киева по переговорам в Лондоне

Как сообщил Рустем Умеров, в ходе переговоров представители Киева и Вашингтона проанализировали возможные сценарии завершения конфликта и согласовали подходы к предстоящим шагам. Также поднимались вопросы прекращения огня и гарантий безопасности. Подробности Рустем Умеров не раскрыл, сославшись на уважение к переговорному процессу и партнерам, а также необходимость отчитаться перед Владимиром Зеленским.

ВСУ
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что договорился продолжать диалог со спецпосланником президента США: «Я отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров <...> Договорились продолжать диалог и регулярные контакты».

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Оценка переговоров в Лондоне 23 апреля

Свою реакцию об итогах встречи выразили как ее участники, так и заинтересованные стороны. Представитель Вашингтона Кит Келлог, участвовавший в переговорах, назвал их позитивными и отметил, что настало время «двигаться вперед» в вопросе предложений американского президента по урегулированию конфликта.

В МИД Великобритании опубликовали совместное заявление от лица Лондона, Парижа и Берлина: «Переговоры сегодня были продуктивными и успешными, они привели к значительному прогрессу в достижении общей позиции по следующим шагам. Все согласились продолжать тесную координацию и выразили надежду на дальнейшие переговоры в скором времени».

флаги
Фото: Global Look Press/Chris Kleponis

Свое мнение также выразил и президент США Дональд Трамп: «Они [переговоры] прошли хорошо. Нам нужно, чтобы два человека, два сильных, умных человека пришли к соглашению».

Итоги встречи оценил и обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. В своем Telegram-канале он написал: «США передают проект соглашения, Украина-Франция-Британия его или принимают, или нет. Дальше — финальная встреча с Трампом. После чего или мир, или военное поражение (через санкции)».

Британская газета Financial Times также отметила, что европейские союзники Киева пытаются убедить руководство Украины в необходимости территориальных уступок.

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Вопрос о статусе Крыма и план Трампа

Одним из важных пунктов плана Трампа, на который ссылаются западные СМИ, выступает признание США Крыма российской территорией. Однако из-за громких заявлений Зеленского 22 апреля о его отрицательном отношении к американскому предложению и готовности договариваться только на своих условиях и только о прекращении огня, Вашингтон резко потерял интерес к встрече в Лондоне.

В частности, газета The Wall Street Journal отметила, что позиция Зеленского перечеркивает последний шаг Трампа в вопросе урегулирования конфликта «и создает новую неопределенность в будущих отношениях между Киевом и Вашингтоном, которые Трамп поставил в зависимость от быстрой сделки».

Набережная Севастополя

Набережная в Севастополе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Сам американский президент назвал заявления Зеленского «очень вредными для мирных переговоров с Россией».

«Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также добавил, что такого рода заявления украинского лидера затрудняют урегулирование.

«Ему нечем похвастаться! Ситуация на Украине тяжелая — он может либо заключить мир, либо воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну», — написал президент США.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Вечером 23 апреля на слова Трампа отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Мы ждали! Надеюсь, что различные европейские фрики, такие как [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [президент Франции Эммануэль] Макрон, это услышат», — написал он в личном блоге.

Медведев также выразил надежду, что после реакции европейских лидеров на слова Трампа Зеленский «придет в чувство».

Как пояснил «Известиям» накануне эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, «последние несколько месяцев Зеленский и его команда устраивают чуть ли не демарши против тех или иных предложений Соединенных Штатов, что, конечно же, не способствует урегулированию конфликта и началу конструктивных переговоров».

Однако, по словам эксперта, у США есть инструменты для влияния на Украину. «Если будет политическая воля, то всё будет так, как хотят США», — подчеркнул Денисов.

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