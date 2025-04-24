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Сюжет:

СМИ сообщили о тревоге европейцев из-за растущего раскола с США в контексте Украины

FT: европейцы опасаются растущего раскола с США из-за переговоров по Украине
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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
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Европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу предложенного президентом США Дональдом Трампом проекта урегулирования на Украине подвергнут испытаниям двусторонние отношения столиц Европы с Соединенными Штатами. Об этом 24 апреля сообщила газета Financial Times.

«Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения, предложенного администрацией Трампа, поставят под угрозу двусторонние отношения с Лондоном, Берлином и другими столицами, подорвут трансатлантическую безопасность и потенциально сорвут саммит НАТО в конце июня», — указано в публикации.

Как отмечает издание, требования Трампа о том, чтобы Украина признала Крым частью России в рамках мирного соглашения с Москвой, поставили европейские столицы перед сложным выбором: поддержать Киев или согласиться с позицией Вашингтона.

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23 апреля Трамп заявил, что США испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с РФ, договоренности с которой практически достигнуты. Также американский лидер выразил надежду, что у российской и украинской сторон получится договориться.

В этот же день сообщалось, что США возмущены отказом Украины признать Крым российской территорией. Уточнялось, что представители американской делегации отменили свой визит в Лондон на очередной этап переговоров по урегулированию украинского кризиса на фоне «гнева в Вашингтоне» из-за нежелания Киева согласиться на официальное признание Крыма частью РФ.

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