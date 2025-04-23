Политолог допустил влияние США на Зеленского для признания Крыма российским

Соединенные Штаты могут влиять на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы добиться признания Киевом российского статуса Крыма. Об этом 23 апреля «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Мы видели, что за последние несколько месяцев Зеленский и его команда устраивают чуть ли не демарши против тех или иных предложений Соединенных Штатов, что, конечно же, не способствует урегулированию конфликта и началу конструктивных переговоров», — сказал он.

Денисов добавил, что для Зеленского складывается сложная ситуация в вопросе территорий.

«Он прекрасно понимает, как это отразится и на его рейтинге, и на его образе, и в целом на динамике конфликта», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что США обязательно будут пытаться влиять на позицию киевского режима.

«У Соединенных Штатов есть инструменты для влияния на Украину. Если будет политическая воля, то всё будет так, как хотят США», — заключил политолог.

22 апреля газета The New York Times сообщила, что глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил поездку в Лондон, где 23 апреля планировалась очередная встреча с представителями Брюсселя и Киева по Украине, после слов Зеленского о непризнании Крыма российским. Отмечалось, что этот вопрос Соединенные Штаты хотели вынести на обсуждение на переговорах. Предполагалось, что признание Крыма в составе РФ стало бы гарантией по прекращению огня по инфраструктуре Украины, говорилось в материале NYT.

На следующий день телеканал Sky News сообщил, что главы МИД ведомств Великобритании, США, Франции, Германии и Украины также отказались участвовать во встрече в Лондоне. При этом отмечается, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига всё еще планирует встретиться с коллегой из Великобритании Дэвидом Лэмми.