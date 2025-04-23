СМИ заявили о понижении статуса саммита в Лондоне после отказа участия глав МИД

Министры иностранных дел ФРГ, Франции и Великобритании отказались от участия в саммите по Украине в Лондоне 23 апреля, чем понизили статус мероприятия до более низкого уровня. Об этом 23 апреля сообщил телеканал Sky News.

Уточняется, что вместо встреч глав МИД переговоры пройдут на уровне высокопоставленных должностных лиц, что, соответственно, понижает статус переговорного процесса.

При этом отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига всё еще планирует встретиться с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

22 апреля газета The New York Times писала, что госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон после высказываний о Крыме президента Украины Владимира Зеленского. По информации издания, Вашингтон на предстоящей встрече планировал предложить Киеву признать Крым российской территорией. Это не устроило Зеленского, который заявил прессе о нежелании вести подобные разговоры.

Тогда же сообщалось, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, возможно, будет представлен в Лондоне 23 апреля. В пункты плана входят прекращение огня, прямые переговоры между Москвой и Киевом, отказ от приема Украины в НАТО и признание Крыма российским.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил в этот же день, что РФ продолжает контакты с США по украинской проблематике по всем возможным каналам. При этом он добавил, что Москва не склонна загонять мирное урегулирование в жесткие временные рамки.