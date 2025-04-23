Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперты спрогнозировали рост производства индейки в 1,5 раза к 2030 году
Наука и техника
В России приступили к разработке космических двигателей-электроспреев
Спорт
Спортивный агент Овечкина рассказал о мечте хоккеиста взять олимпийское золото
Общество
Экс-сотрудника спецслужб Молдавии выдворили из РФ за попытку сбора разведданных
Мир
Послу Японии выражен протест из-за желания Токио использовать замороженные активы РФ
Мир
Си Цзиньпин заявил о влиянии тарифных войн на мировой экономический порядок
Общество
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной
Мир
В Совфеде сравнили ситуацию в Румынии с политическим землетрясением
Мир
Лавров отметил развитие торгово-экономических связей с Узбекистаном
Армия
Росгвардейцы за ночь уничтожили 17 ударных украинских дронов в ДНР
Общество
Временные ограничения на работу аэропортов Нижнекамска, Казани и Ульяновска сняли
Происшествия
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на частный дом в Белгородской области
Мир
СМИ заявили о понижении статуса саммита в Лондоне после отказа участия глав МИД
Спорт
Капризов стал первой звездой матча плей-офф НХЛ «Вегас» — «Миннесота»
Общество
На Apple в РФ составили протокол за пропаганду нетрадиционных отношений
Наука и техника
Лауреаты премии «Вызов» организовали тур по России для популяризации науки
Спорт
Бобровский совершил 20 сейвов и помог «Флориде» одержать победу над «Тампой»

СМИ заявили о понижении статуса саммита в Лондоне после отказа участия глав МИД

Sky News: отказ МИД ЕС от участия в беседе в Лондоне понижает статус саммита
0
EN
Фото: Global Look Press/Hatim Kaghat
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министры иностранных дел ФРГ, Франции и Великобритании отказались от участия в саммите по Украине в Лондоне 23 апреля, чем понизили статус мероприятия до более низкого уровня. Об этом 23 апреля сообщил телеканал Sky News.

Уточняется, что вместо встреч глав МИД переговоры пройдут на уровне высокопоставленных должностных лиц, что, соответственно, понижает статус переговорного процесса.

При этом отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига всё еще планирует встретиться с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

Мирное бремя: жизнеспособен ли план Трампа по урегулированию конфликта
И может ли Россия согласиться на какие-либо миротворческие миссии на Украине

22 апреля газета The New York Times писала, что госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон после высказываний о Крыме президента Украины Владимира Зеленского. По информации издания, Вашингтон на предстоящей встрече планировал предложить Киеву признать Крым российской территорией. Это не устроило Зеленского, который заявил прессе о нежелании вести подобные разговоры.

Тогда же сообщалось, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, возможно, будет представлен в Лондоне 23 апреля. В пункты плана входят прекращение огня, прямые переговоры между Москвой и Киевом, отказ от приема Украины в НАТО и признание Крыма российским.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил в этот же день, что РФ продолжает контакты с США по украинской проблематике по всем возможным каналам. При этом он добавил, что Москва не склонна загонять мирное урегулирование в жесткие временные рамки.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025