В Лондоне сорваны переговоры США и Европы по Украине. Что пишут СМИ
Запланированные в Лондоне переговоры на уровне глав МИДов по украинскому конфликту не состоятся. Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в них после отказа президента Украины Владимира Зеленского признать Крым российским. Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Киев к территориальным уступкам. Что пишут мировые СМИ о попытках мирного урегулирования — в дайджесте «Известий».
Sky News: в Лондоне отменены переговоры на высшем уровне
Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне, которая должна была состояться 23 апреля. На ней должно было обсуждаться окончание украинского конфликта. Вместо этого состоится обсуждение с участием высокопоставленных должностных лиц пяти стран.
План, о котором американские СМИ сообщили в выходные, также предусматривает заморозку линий фронта в рамках мирного соглашения. Сообщается, что союзники Украины надеются получить гарантии безопасности и проекты по восстановлению в обмен на любые подобные территориальные уступки.
The New York Times: Рубио отказался приехать на встречу в Лондоне
Государственный секретарь США Марко Рубио принял решение пропустить следующий этап переговоров о прекращении огня на Украине, так как Киев отверг одно из ключевых предложений Трампа о соглашении, которое бы положило конец боевым действиям. По словам двух европейских чиновников, переговорщики получили концепцию соглашения о прекращении огня, которая включает требования к Украине признать присоединение Крыма Россией и исключает членство Украины в НАТО.
Переговорщики из США, Европы и Украины всё равно встретятся в Лондоне, чтобы продолжить выработку предложения о прекращении огня. Но отказы Рубио и Зеленского поднимают новые вопросы о том, насколько продвинулся процесс мирного урегулирования.
Associated Press: Зеленский выступает против уступки украинских земель
Зеленский выступил против идеи передачи Украиной территорий России в рамках любого потенциального мирного соглашения. Он заявил об этом за день до того, как американские, европейские и украинские официальные лица должны были провести переговоры на высоком уровне в Лондоне. Ранее официальные лица США представили предложение, которое включало разрешение России сохранить контроль над территориями Украины в качестве части сделки.
Зеленский заявил, что украинская делегация в Лондоне имеет мандат на обсуждение с Россией только безусловного или частичного прекращения огня. Он также уведомил о готовности сесть за стол переговоров в любом формате после остановки боевых действий.
Bloomberg: Вэнс заявил о необходимости территориальных уступок от Украины
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во время визита в Индию, что США выступили с «очень четким предложением» для России и Украины относительно пути к мирному соглашению. Он отметил, что либо это предложение будет принято, либо Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса.
Вэнс прямо заявил, что придется провести «некоторые территориальные обмены». Он призвал «сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины». Вэнс сказал, что он «оптимистично» настроен относительно переговоров, добавив, что, по его мнению, все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно.
Axios: что включает финальное предложение Трампа по Украине
США ожидают ответа Украины на мирный рамочный документ, который включает признание США Крыма частью России и неофициальное признание российского контроля почти над всеми другими территориями. Одностраничный документ, представленный украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывает это как «окончательное предложение» президента Трампа. Белый дом настаивает на том, что готов выйти из переговоров, если стороны не заключат сделку в ближайшее время.
Предложение США также предусматривает, что Украина не станет членом НАТО, но может стать частью Европейского союза, будут отменены санкции, введенные с 2014 года, и расширено экономическое сотрудничество с США, особенно в энергетическом и промышленном секторах. Украина получит «надежные гарантии безопасности», возвращение Харьковской области, беспрепятственный проход по Днепру, компенсации и помощь в восстановлении.