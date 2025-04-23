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В Лондоне сорваны переговоры США и Европы по Украине. Что пишут СМИ

Sky News сообщил об отмене встречи глав МИДов в Лондоне по Украине
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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Запланированные в Лондоне переговоры на уровне глав МИДов по украинскому конфликту не состоятся. Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в них после отказа президента Украины Владимира Зеленского признать Крым российским. Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Киев к территориальным уступкам. Что пишут мировые СМИ о попытках мирного урегулирования — в дайджесте «Известий».

Sky News: в Лондоне отменены переговоры на высшем уровне

Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне, которая должна была состояться 23 апреля. На ней должно было обсуждаться окончание украинского конфликта. Вместо этого состоится обсуждение с участием высокопоставленных должностных лиц пяти стран.

Sky News

Снижение уровня дипломатии контрастирует с усилением давления со стороны [президента США] Дональда Трампа и его команды на Киев и Москву с целью добиться соглашения о прекращении огня. Мирное предложение США, которое должно было обсуждаться в Лондоне, предусматривает признание Соединенными Штатами [присоединения] Крыма Россией, однако [президент Украины] Владимир Зеленский во вторник это предложение отверг.

План, о котором американские СМИ сообщили в выходные, также предусматривает заморозку линий фронта в рамках мирного соглашения. Сообщается, что союзники Украины надеются получить гарантии безопасности и проекты по восстановлению в обмен на любые подобные территориальные уступки.

The New York Times: Рубио отказался приехать на встречу в Лондоне

Государственный секретарь США Марко Рубио принял решение пропустить следующий этап переговоров о прекращении огня на Украине, так как Киев отверг одно из ключевых предложений Трампа о соглашении, которое бы положило конец боевым действиям. По словам двух европейских чиновников, переговорщики получили концепцию соглашения о прекращении огня, которая включает требования к Украине признать присоединение Крыма Россией и исключает членство Украины в НАТО.

The New York Times

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам во вторник, что он открыт для переговоров с Россией после вступления в силу режима прекращения огня, однако Украина не примет никакую сделку, которая признает законный контроль Москвы над Крымом.

Переговорщики из США, Европы и Украины всё равно встретятся в Лондоне, чтобы продолжить выработку предложения о прекращении огня. Но отказы Рубио и Зеленского поднимают новые вопросы о том, насколько продвинулся процесс мирного урегулирования.

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Associated Press: Зеленский выступает против уступки украинских земель

Зеленский выступил против идеи передачи Украиной территорий России в рамках любого потенциального мирного соглашения. Он заявил об этом за день до того, как американские, европейские и украинские официальные лица должны были провести переговоры на высоком уровне в Лондоне. Ранее официальные лица США представили предложение, которое включало разрешение России сохранить контроль над территориями Украины в качестве части сделки.

Associated Press

Некоторые европейские союзники по крайней мере несколько настороженно относятся к американскому предложению. Но есть также признание некоторыми союзниками того, что Россия прочно обосновалась полностью или частично в пяти регионах Украины — Крыму, Луганске, Донецке, Запорожье и Херсоне.

Зеленский заявил, что украинская делегация в Лондоне имеет мандат на обсуждение с Россией только безусловного или частичного прекращения огня. Он также уведомил о готовности сесть за стол переговоров в любом формате после остановки боевых действий.

Bloomberg: Вэнс заявил о необходимости территориальных уступок от Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во время визита в Индию, что США выступили с «очень четким предложением» для России и Украины относительно пути к мирному соглашению. Он отметил, что либо это предложение будет принято, либо Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса.

Bloomberg

«Нынешние линии, где-то близко к ним, — это то, где вы в конечном итоге, я думаю, будете проводить новые линии в конфликте», — сказал Вэнс журналистам в среду после завершения экскурсии по Тадж-Махалу. Он добавил, что это будет означать, что и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторой территории, которую каждая из сторон в настоящее время контролирует.

Вэнс прямо заявил, что придется провести «некоторые территориальные обмены». Он призвал «сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины». Вэнс сказал, что он «оптимистично» настроен относительно переговоров, добавив, что, по его мнению, все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно.

Axios: что включает финальное предложение Трампа по Украине

США ожидают ответа Украины на мирный рамочный документ, который включает признание США Крыма частью России и неофициальное признание российского контроля почти над всеми другими территориями. Одностраничный документ, представленный украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывает это как «окончательное предложение» президента Трампа. Белый дом настаивает на том, что готов выйти из переговоров, если стороны не заключат сделку в ближайшее время.

Axios

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что Киев считает это предложение крайне предвзятым по отношению к России: «В предложении очень четко говорится, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь расплывчато и в общих чертах говорится о том, что получит Украина».

Предложение США также предусматривает, что Украина не станет членом НАТО, но может стать частью Европейского союза, будут отменены санкции, введенные с 2014 года, и расширено экономическое сотрудничество с США, особенно в энергетическом и промышленном секторах. Украина получит «надежные гарантии безопасности», возвращение Харьковской области, беспрепятственный проход по Днепру, компенсации и помощь в восстановлении.

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