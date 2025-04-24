Тщеславие, великодержавие, нервозность: как Дональд Трамп видит международные отношения

Резкие внешнеполитические действия администрации Дональда Трампа оживили дискуссию о том, есть ли у 47-го президента США долгосрочная внешнеполитическая стратегия и возможно ли прогнозировать его следующие шаги. В издании Foreign Affairs вышла статья, посвященная концепции «нового концерта великих держав», реализацией которой якобы занимается Трамп. Одновременно с этим американские СМИ распространяют утекший в сеть внутренний документ Госдепартамента США, в котором описываются практические шаги по изменению акцентов американской внешней политики. Какой видит Дональд Трамп формирующуюся систему международных отношений , изучили «Известия».

Конкуренция или сговор

Foreign Affairs, авторитетное издание, выпускаемое организацией, одной из первых начавшей реализацию на практике теории глобализма — Советом по международным отношениям — вышло со статьей, посвященной внешней политике Дональда Трампа. Подход президента США к мировому политическому процессу подвергается жесткой критике. FA утверждает, что Трамп формирует миропорядок, аналогичный тому, что существовал в первой половине XIX века — «концерт великих держав» или второе издание Венской системы международных отношений. По итогам Наполеоновских войн Россия, Пруссия, Австрия, Великобритания и спустя время — Франция договорились на Венском конгрессе сообща охранять монархический строй, поддерживать существующий статус-кво и не претендовать на глобальное доминирование. Трамп, по мнению Foreign Affairs, отошел от идеи глобальной конкуренции времен своего первого срока. Оппоненты Соединенных Штатов «оспаривают наши геополитические преимущества и пытаются изменить международный порядок в свою пользу», — говорилось в Стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре 2017 года.

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Теперь же, как с негодованием отмечает FA, госсекретарь Марко Рубио говорит о многополярности, на радость своим глобальным оппонентам, и пытается договариваться с ними о новом мироустройстве. Издание напоминает, как многие в Вашингтоне ожидали «преемственности внешней политики Трампа-Байдена-Трампа». «Но теперь должно быть ясно, что Трамп видит мир не как арену соперничества великих держав, а как арену сговора великих держав: «концертная» система, подобная той, что сформировала Европу в XIX веке» , утверждает Foreign Affairs и предсказывает неудачу этому начинанию.

Рубио рубит

Почти одновременно ряд американских СМИ опубликовали внутренний циркуляр Госдепартамента, который якобы недавно был разослан по всем структурным подразделениям американского внешнеполитического ведомства. В соответствии с указом Трампа Госдеп будет подвергнут глубокой реструктуризации. Кроме очевидного — ликвидации офисов по проблемам климата, демократии, беженцев и различным гендерным вопросам — президент намерен серьезно сократить дипломатическое представительство в ряде регионов. Например, будет упразднено Бюро по делам Африки, в чью зону ответственности входили страны южнее Сахары. Вместо него будет образовано куда более скромное Управление спецпосланника по делам Африки, которое будет заниматься вопросами безопасности и «стратегической добычи важнейших природных ресурсов». В отдельных государствах будут закрыты американские посольства и консульства.

Вместо региональных бюро будут сформированы четыре корпуса: Евразийский (Европа, Россия и Центральная Азия), Ближневосточный (арабские государства, Иран, Пакистан, Афганистан), Латиноамериканский и Индо-Тихоокеанский.

Фото: Global Look Press/Valerie Plesch/dpa

Несмотря на то, что никто из официальных лиц не подтвердил подлинность этого проекта, он органично укладывается в общую стратегию новой внешней политики США. Она, кроме прочего, предполагает радикальное, почти в два раза, сокращение финансирование Госдепартамента, сотрудниками которого на данный момент являются 80 тыс. человек.

Важнейшим элементом оптимизации усилий и расходов является сокращение затрат на международные организации, включая ООН и НАТО, а также отказ от финансовой поддержки миротворческих операций по всему миру.

Регионализация и глобализм

Хотя и эту информацию на Капитолийском холме никто не прокомментировал, опосредованно официальные лица Белого дома подтверждают ее достоверность своими высказываниями. На следующий день после публикации «циркуляра» министр обороны США Пит Хегсет, выступая в Колледже сухопутных войск в Карлайле заявил, что «время, когда Соединенные Штаты <...> были единственным гарантом европейской безопасности, прошло».

В международные отношения возвращается существовавшая до Первой Мировой концепция дипломатии, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Озвученные реформы Госдепартамента с радикальным пересмотром значения международных организаций служат доказательством кардинальной смены акцентов. Мы как будто возвращаемся к ситуации до 1918 года, мира, в котором нет ни Лиги Наций, ни ООН. Отсюда логически вытекает идея «сговора великих держав», которые заключают сделки по интересующим их вопросам. Мы видим, как возвращается тайная дипломатия, публичная дипломатия отходит на второй план. Соглашения станут более многослойными, многое будет решаться за закрытыми дверьми, — полагает эксперт.

Фото: Global Look Press/Pogiba Alexandra/news.ru

Foreign Affairs описывает этот подход как отказ США от «отстаивания либеральных принципов перед остальным миром» в условиях «нового концерта». Однако желающий быть вторым Бисмарком Трамп, по мнению издания, рискует остаться в истории вторым Наполеоном III, который будучи «тщеславным и эмоциональным, восприимчивым к лести и стыду» вскоре обнаружил, что его бросили союзники, а оппоненты им открыто манипулируют.

С другой стороны, как отмечают эксперты, прагматичный подход Трампа должен, напротив, упростить международные отношения и помочь их акторам обойти существующие идеологические противоречия. Экономика и глобальные тренды ставятся впереди политических лозунгов и клише. Кроме того, трамписты намерены использовать акцентированный двусторонний подход в решении тех или иных региональных вопросов. В теории это также должно сделать американскую внешнюю политику более предсказуемой.

— Если надо договориться в Индо-Тихоокеанском регионе, Трамп будет разговаривать с Китаем, и позиция условной Великобритании его беспокоить не будет. То же самое в европейских делах. Это будет происходить без оглядки на идеологические или ценностные ориентиры. Экономика будет приоритетом, — указывает эксперт.

Фото: Global Look Press/Sergey Elagin/Business Online

Впрочем, существует и другая точка зрения. Как считает эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, Трамп не отошел от идеи глобального американского доминирования. Просто на этот раз оно будет проецироваться через непосредственное принуждение, не замаскированное разговорами о «торжестве демократии». По его мнению, «американская исключительность» (как ее понимают сами американцы) никуда не уходит, а потому под ее лозунгом США и дальше продолжат претендовать на абсолютное лидерство.

— Фундаментальной чертой «европейского концерта» был отказ от гегемонии. Именно это позволяло поддерживать баланс и избегать прямого столкновения. США при Трампе не только не отказываются от гегемонии, но еще больше усиливают борьбу за первенство и более жесткими методами. Да, Трамп воспринимает Путина и Си Цзиньпина равными соперниками и готов вести с ними равноправный диалог, но это не распространяется на отношения между странами. США по-прежнему стремятся к военному, технологическому и экономическому доминированию — резюмирует Суслов.

Второй отличительной чертой Венской системы было признание великими державами сфер влияния. Как полагает Дмитрий Суслов, в нынешней внешней политике США нет признаков такого подхода к интересам контрагентов. Вашингтон наращивает сдерживание КНР по всему миру, хотя и не всегда успешно. То же самое можно сказать в отношении американо-российских отношений.

Новый мировой распорядок

По всей видимости, «Вена 2.0» будет не в меньшей степени похожа и на концепцию «четырех полицейских», предложенную Франклином Рузвельтом и лежавшую в основе создания ООН и его руководящего органа — Совета Безопасности. «Правила» глобальных элит, на которых предлагалось строить мир, таким образом, заменяются на правила договора сильных наций. Только на этот раз «сила» будет определяться посредством субъективной оценки друг друга, а не уставом «клуба избранных».

Фото: TASS/EPA/SARAH YENESEL

Как отмечает Дмитрий Суслов, в мироустройстве, к которому стремится Трамп, куда больше хаоса, чем было в XIX веке.

— Трамп строит конкурентную среду, где США — самая сильная держава. Они не распускают, но перестраивают глобальную систему союзов. Это, конечно, не «порядок, основанный на правилах» — он более хаотичный, но подразумевает сохранение США в статусе державы №1, — подчеркивает собеседник «Известий».

Фото: TASS/AP/Jacquelyn Martin

В формирующейся системе международных отношений многое будет решаться на региональном уровне, подчеркивает Владимир Васильев.

— США отказались от построения либерального миропорядка. Концепции вроде «глобальной Великобритании» долго не прожили. Мир придается сам себе. Ведь большинство нынешних проблем имеют региональный характер, и теперь они будут решаться меньшим числом игроков и в другом формате. А значит, и роль ООН будет пересматриваться — очевидно, в сторону ее ослабления, — заключает эксперт.