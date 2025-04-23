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В ожидании наказаний: РФ готова привлечь США к расследованию преступлений украинцев

Иностранные наблюдатели могут обеспечить прозрачность всех процедур
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений ВСУ, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Их работа может состоять в обеспечении прозрачности процесса расследования и судебных процедур. С 2014 года СК РФ завел более 6,5 тыс. уголовных дел о военных преступлениях, свыше 500 человек уже осуждены. К наблюдению за расследованием преступлений украинских военных могут присоединиться самые разные государства, считают эксперты. Зачем американцам участвовать в расследовании преступлений ВСУ — в материале «Известий».

Кого Россия может подключить к расследованию преступлений ВСУ

Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений ВСУ, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

— Я думаю, что речь может идти о привлечении наблюдателей, суть работы которых бы заключалась в обеспечении прозрачности процесса расследования и прохождения судебных процедур. Потенциально возможно привлечение именно иностранных наблюдателей, которые могли бы участвовать в такого рода расследованиях. В том числе американских, — заявил дипломат «Известиям».

Подавляющее большинство преступлений происходило на территории России. Это всё юрисдикция российского уголовного права, поэтому расследование и все остальные процедуры должны проходить на основе уголовного законодательства РФ, подчеркнул Мирошник.

Родион Мирошник

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Международный мониторинг судебных процессов ­— существующая практика, которая активно применяется при расследовании резонансных преступлений, особенно имеющих международное значение. Например, ОБСЕ наблюдала за ведением дела из-за беспорядков в Андижане в Узбекистане в 2005 году. Международные специалисты следили за судебными процессами после попыток военного переворота в Турции в 2016 году и отделения Каталонии от Испании в 2017-м.

Кроме того, существует формат международных трибуналов по конкретному делу. Орган создается, если преступления носят массовый характер. Для учреждения необходим международный договор или резолюция Совета Безопасности ООН. Так, действовали международные трибуналы по бывшей Югославии и Руанде, трибунал над «красными кхмерами», специальные трибуналы по Сьерра-Леоне и Ливану.

Белый дом
Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

США спонсировали Киев и поддерживали его в период администрации Джо Байдена. Однако с приходом Дональда Трампа Вашингтон пересматривает свою позицию в отношении России и ведет диалог с Москвой. В частности, это проявилось в резонансном голосовании против антироссийской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН. Поэтому США могут принять участие в расследовании преступлений ВСУ, заявил «Известиям» политолог, замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Участие Соединенных Штатов в расследовании преступлений Киева может также стать дополнительным рычагом давления администрации Трампа на офис Зеленского. Ранее президент США уже заявлял, что хотел бы увидеть отчет о потраченных Киевом деньгах, которые Вашингтон выделял ему в качестве помощи. В обмен на оказанную поддержку Белый дом требует компенсации — стороны готовятся подписать соглашение, по которому Штаты получат контроль над создаваемым для восстановления Украины инвестиционным фондом, куда пойдут отчисления от доходов Киева за счет лицензионных платежей и ренты от добычи полезных ископаемых.

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Какие преступления совершают ВСУ

Недопустимость избежания наказания за нарушение международного права будет частью возможных мирных договоренностей по Украине, сказал «Известиям» Родион Мирошник.

— Фиксация нарушений норм и принципов международного права будет обязательным условием процессов урегулирования и прекращения конфликта, как и недопустимость избежать наказания для тех, кто нарушал нормы международного гуманитарного права. Я думаю, она будет лежать в основе принимаемых решений и станет обязательным пунктом итоговых мирных договоренностей, когда мы к ним придем, — заявил посол по особым поручениям МИД России.

следственный комитет
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Следственный комитет РФ уже ведет соответствующую работу: с 2014 года возбуждено 6,5 тыс. уголовных дел о преступлениях против мира и безопасности человечества, а также против личности и собственности. Большую часть уголовных дел расследуют по фактам обстрелов украинскими военными мирного населения и гражданских объектов. Следователи и криминалисты уже осмотрели порядка 100 тыс. разрушенных объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в СК.

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Важно, что российские власти уже занимаются поиском и задержанием подозреваемых в преступлениях. Более 500 человек из состава украинских вооруженных формирований осуждены на сроки от 8,5 года до пожизненного заключения. Основные статьи — убийство, применение запрещенных форм войны, насилие, сексуальное насилие, обстрелы гражданской инфраструктуры, заявил в феврале Родион Мирошник.

Обстрел
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

При этом только за период с 14 по 20 апреля от обстрелов пострадали 98 мирных жителей: ранены 83 человека, в том числе пять несовершеннолетних, погибли 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Существует сложившаяся традиция участия представителей разных стран в расследовании военных преступлений и преступлений против человечности, геноцида. В наблюдении за этим процессом заинтересованы представители большинства государств, за исключением тех, кто спонсирует киевский режим. В России уже действует Международный общественный трибунал по Украине, однако, по мнению политолога Владимира Шаповалова, требуется создание международной инстанции для расследования преступлений ВСУ.

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