Мелони и Зеленский поддержали усилия Трампа по достижению мира на Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Украины Владимир Зеленский выразили поддержку усилиям американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе правительства Италии.
«В ходе встречи лидеры подтвердили свою поддержку усилиям президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира, способного гарантировать безопасность», — написали на сайте правительства.
Мелони подчеркнула критическую важность немедленного и безусловного прекращения огня.
Ранее в этот день Зеленский заявил, что провел хорошую встречу с Трампом в Риме. Украинский лидер отметил, что у них было много дискуссий «один на один».
Помощник президента США по коммуникациям Стивен Чунг 26 апреля заявил, что Трамп и Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска. Отмечается, что эта встреча стала первой с момента публичной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля.