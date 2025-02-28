Трамп обвинил Зеленского в проявлении неуважения к США

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским обвинил его в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. Видео спора 28 февраля опубликовали журналисты Белого дома.

Там отметили, что критику, высказанную Зеленским в Овальном кабинете, Трамп посчитал неуважением к стране.

«Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с третьей мировой войной... То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране», — заявил президент США.

Трамп также отметил, что Зеленский не в праве диктовать, как американская сторона должна себя чувствовать по отношению к конфликту на Украине, потому как Вашингтон пытается его решить.

«Вы в плохом положении. У вас нет козырей. С нами у вас появятся козыри, но сейчас, без нас, у вас их нет», — добавил он, обращаясь к Зеленскому.

Кроме того, американский президент напомнил, что Украина «имеет большие проблемы» и «не выигрывает» в конфликте. Он подчеркнул, что украинской стороне все-таки придется пойти на компромиссы — Зеленский с ним не согласился.

Присутствовавший на встрече лидеров двух государств вице-президент США Джей Ди Вэнс также раскритиковал президента Украины. По его словам, Зеленскому стоит больше проявлять благодарность за оказанную Соединенными Штатами помощь. По данным СМИ, глава киевского режима попытался возразить Вэнсу и «почти начал кричать».

«Прямо сейчас вы, ребята, ходите и заставляете призывников отправляться на передовую, потому что у вас проблемы с кадрами. Вы должны благодарить президента [США] за то, что он пытается положить конец этому конфликту. <...> Считаете ли вы, что это уважительно — приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить уничтожение вашей страны?» — сказал Вэнс.

Ранее, 25 февраля, Вэнс указал на нежелание Зеленского быстро заканчивать конфликт. Отмечалось, что американский вице-президент во время встречи с украинским президентом в Мюнхене указал ему на необходимость завершить конфликт как можно скорее, но тот «явно не уловил сигнал». Также Вэнс назвал критику лидера киевского режима в адрес президента США «не самой умной стратегией».

По данным СМИ, Трамп недоволен нежеланием Украины идти на компромиссы и ее сопротивлением «разумным требованиям», которые Вашингтон выдвинул для осуществления поставок военной помощи на сумму $75 млрд. Американского лидера также возмутили публичные жалобы Украины на то, что ее исключили из переговоров между США и Россией о прекращении конфликта.